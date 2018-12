Cele mai populare 10 clipuri ale anului 2018 pe Vevo

Au fost multe piese bune anul ăsta, dar unele, în particular, s-au remarcat puțin mai mult. Haideți să vedem recapitularea anului 2018 făcută de oamenii de la VEVO, iar apoi să ne uităm puțin și peste piesele care au fost în trending tot anul ce trece: Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B Becky… [citeste mai departe]