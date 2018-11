Accident la metroul din Milano. 17 persoane au fost rănite Un tren de metrou a franat brusc, joi dimineata, in apropierea statiei de metrou "Uruguay" din Milano, iar 17 pasageri au fost raniti. Niciunul dintre raniti nu prezinta risc vital. Regia de transport din Milano (ATM) a transmis ca "trenul de metrou a franat brusc din cauza unei interventii de urgenta la alimentarea cu electricitate a tronsonului, in contextul in care o persoana intrase in mod neautorizat in tunel cu presupuse intentii sinucigase". "Alimentarea cu electricitate pe Tronsonul Rosu al metroului din Milano a fost intrerupta zece minute, pana cand persoana suspecta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

