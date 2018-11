Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de metrou a franat brusc, joi dimineata, in apropierea statiei de metrou "Uruguay" din Milano, iar 17 pasageri au fost raniti. Niciunul dintre raniti nu prezinta risc vital. Regia de transport din Milano (ATM) a transmis ca "trenul de metrou a franat brusc din cauza unei interventii…

- Cel putin 17 persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi la metroul din orasul italian Milano, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de cotidianul La Repubblica, conform Mediafax.Un tren de metrou a franat brusc, joi dimineata, in apropierea statiei de metrou…

- Cel putin 17 persoane au fost ranite în urma unui accident produs joi la metroul din orasul italian Milano, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de cotidianul La Repubblica.

- Cel putin 17 persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi la metroul din orasul italian Milano, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de cotidianul La Repubblica.

- Cel putin 17 persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi la metroul din orasul italian Milano, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de cotidianul La Repubblica.Un tren de metrou a franat brusc, joi dimineata, in apropierea statiei de metrou "Uruguay" din ...

- Un accident de circulație, soldat cu mai multe persoane ranite, a avut loc astazi, in jurul orei 12:55, pe DN1C, in localitatea Jucu. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autovehicule, iar patru persoane au fost ranite. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit de…

- ACCIDENT in municipiul Alba Iulia: doua victime constiente, incarcerate Luni dimineata in municipiul Alba Iulia a avut loc un accident intre doua autoturisme, la intersectia str. Traian cu str. Luminii, din cauza neacordarii de prioritate. Potrivit ISU Alba, sunt doua victime constiente neincarcerate…

- O femeie de 27 de ani a murit si alte trei persoane au fost ranite, duminica dimineata, in urma impactului dintre o masina si un camion, pe DN - E85, la intrarea in localitatea Golesti, judetul Vrancea.