- Un accident a avut loc cu puțin timp in urma la intersecția strazilor Carpaților șu Vulturului. Revenim cu amanunte! The post FOTO Accident pe strada Carpaților, la intersecția cu Vulturului appeared first on NewsBV .

- PERCULOS…. Accident groaznic, la Secuia, foarte aproape de statuia ecvestra a lui Stefan cel Mare! O femeie a ajuns la Spital, dupa ce masina in care se afla a fost spulberata de un sofer inconstient, care, intr-o intersectie semnalizata, nu a tinut cont de linia continua, intrand in plin in masina…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la intersectia bulevardului Tomis cu strada Soveja. Potrivit ISU Dobrogea, un motociclist si un autoturism, implicate. Din primele informatii motociclistul a fost ranit. ...

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Adamclisi din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, in accident au fost implicate trei autoturisme. O persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu traumatism de coloana lombara. La fata locului intervine une chipaj SMURD…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza intre localitatile Faclia si Stefan cel Mare din judetul Constanta, in zona garii Saligny. Potrivit IPJ Constanta, din primele informatii se pare ca soferul autoturismului a intrat in depasirea autocamionului, care la randul sau se afla in depasirea…

- Un barbat și-a gasit sfarșitul in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autotutirsme. Impactul s-a produs in cartierul aradean Micalaca. In coliziune au fost implicate o autoutilitara marca Vokswagen și un autoturism marca Opel. Potrivit aradon.ro, barbatul in…

- Un accident a avut loc in aceasta dimineața, pe strada Ștefan cel Mare din Turda, pe direcția spre centru, peste drum de cladirea școlii postliceale ”Henri Coanda”. Au fost implicate doua autoturisme. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!