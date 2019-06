Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluiri in cazul accidentului produs vineri dimineața pe autostrada Timișoara - Lugoj de un șofer care a condus pe contrasens. Polițiștii l-au identificat pe proprietarul mașinii, considerat principalul suspect in acest caz. Doi oameni au murit, iar doi copii de șase ani au ajuns in coma la spital,…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe autostrada intre Timișoara și Lugoj. Doua mașini s-au izbit violent. Intr-una dintre mașini se aflau trei adulți și doi copii, a informat opiniatimisoarei.ro. Doi adulți au murit pe loc, iar copiii, cu varstele de 9, respectiv 6 ani sunt…

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineața in urma unui accident produs pe Autostrada A1, la kilometrul 490, intre localitațile timișene Topolovațu Mare și Remetea Mare, pe sensul de mers dinspre Lugoj spre Timișoara. Un automobil s-a izbit de un camion, iar mașina a…

- O persoana a fost ranita usor in urma unui accident produs miercuri pe A1 in zona localitatii Belint. Pompierii au anuntat ca in accident au fost implicate doua automarfare. ”ISU Banat al judetului Timis a primit un apel pe SNUAU 112 privind producerea unui accident rutier pe Autostrada A1 km 460, sensul…

- Neatenția la volan a stricat Sarbatorile Pascale pentru ocupanții a doua mașini care s-au ciocnit astazi in zona centrala a Timișoarei, la intersecția dintre strada Michelangelo și bulevardul Mihai Eminescu. Șoferul unui Mitsubishi care circula dinspre Parcul Copiilor spre centru nu s-a asigurat corespunzator…

- Un camion și o mașina s-au ciocnit in aceasta dimineața in sensul giratoriu care desparte șoseaua Timișoara – Lugoj de drumul spre aeroport. Basculanta circula pe banda intai, iar un Mercedes de pe banda a doua a semnalizat intenția de a continua sensul pe direcția aeroport, fiind izbit in plin de camionul…

- Imagini de coșmar, surprinse luni seara pe autostrada Timișoara - Lugoj, in dreptul localitații Remetea Mare. Șoferul unui microbuz a murit pe loc, dupa ce a fost spulberat și aruncat la 50 de metri de locul impactului. Vehicului pe care-l conducea a fost proiectat intr-un șanț, iar camionul s-a rasturnat,…

- Un grav accident de circulație s-a produs, luni seara, pe autostrada A1, la kilometrul 484, pe sensul de mers de la Timișoara spre Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. Un microbuz care era oprit pe banda de urgența dupa ce a facut pana a fost spulberat de un TIR. In urma impactului, ambele…