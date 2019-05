Stiri pe aceeasi tema

- 53 de elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj Napoca si 11 elevi ai Scolii „Vasile Lascar” Campina au pasit azi pragul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures pentru a incepe stagiul de practica. Reprezentand un prim pas spre integrarea profesionala, etapa stagiului de…

- Pana la data de 24 mai 2019, cei care doresc sa urmeze o cariera de ofiter in politie se pot inscrie la examenul de admitere. Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a declansat activitatea de selectie a candidatilor pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului…

- Patru barbați care transportau ilegal cu trenul țigari, sunt cercetați de polițiști pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda. Ei au fost depistați in acest week-end, de polițiștii Biroului Transporturi Maramureș -Postul de Poliție TF Vișeu de Jos, in trenul de calatori care circula sambata pe relația…

- Lacul Albastru din Baia Sprie este unic in lume si in fiecare an, in luna mai iubitorii lui se aduna pentru un final de saptamana de vis. „V-a fost dor de turcoaz? Ei bine, și noua! Și pentru ca in luna mai Lacul Albastru este spectaculos și merita sarbatorit, anul acesta v-am pregatit o mulțime […]…

- Politisti din cadrul Politiei orasului Baia Sprie au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva un tanar de 25 de ani, din oras, cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt. Din probatoriul administrat de politisti s-a stabilit faptul ca la data de 05 mai…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 15 la iesire din Campina spre Banesti, in dreptul benzinariei TIBI Oil. Doua masini s-au lovit frontal, iar in urma impactului, se pare ca o persoana ar fi ramas incarcerata intre fiarele masinii. La fata locului s-au deplasat echipaje…

- In weekend-ul trecut politistii au desfasurat mai multe actiuni pentru combaterea vitezei excesive. Sambata si duminica au fost oprite pentru verificari aproape 300 de autoturisme si au fost aplicate 187 sanctiuni contraventionale. Politistii Serviciului Rutier Maramures si politistii din Seini, Ocna…

- „Daca ne referim la candidatura, repet ceea ce am spus in mai multe randuri: in urma evaluari comisiei tehnice am iesit pe primul loc. In acest moment se deruleaza niste negocieri intre Parlament si Consiliu, o sa vedem care va fi finalul, o sa vedem daca tot ceea ce s-a intamplat in ultima perioada…