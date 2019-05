Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 40 de ani a fost ranita, sambata, dupa ce a cazut cu parapanta de la 15 metri inaltime, in zona localitatii iesene Erbiceni. Ea a fost transportata cu elicopterul SMURD la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi.

- Elicopterul SMURD a fost solicitat sa intervina sambata, in localitatea Belcesti din Iasi, pentru a prelua o persoana care a suferit multiple rani dupa ce a cazut cu parapanta de la aproximativ 10 metri...

- Elicopterul SMURD a fost solicitat sa intervina sambata, in localitatea Belcesti din Iasi, pentru a prelua o persoana care a suferit multiple rani dupa ce a cazut cu parapanta de la aproximativ 10 metri inaltime, informeaza Agerpres.roDiana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi, a declarat ca victima este…

- O femeie a fost ranita, sambata, in judetul Iasi, dupa ce a cazut cu parapanta de la o inaltime de 15 metri. Aceasta urmeaza sa fie transportata la spital de un elicopter SMURD. Purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Silvia Bolohan, a declarat ca femeia a suferit multiple traumatisme, dar este constienta.…

- Un accident grav a avut loc in localitatea Belcești din județul Iași. O femeie de 35 de ani a cazut cu parapanta de la o inalțime de aproximativ 15 metri.Medicii au gasit-o conștienta, acordandu-i primele ingrijiri medicale la fața locului. Femeia urmeaza sa fie transportata la spital cu un…

- Un accident rutier s-a produs vineri in jurul orei 12,30 pe șoseaua Gherla – Dej, in zona localitații Nima. Din primele informații. au fost implicate doua autovehicule. Potrivit participanților la trafic, un șofer care conducea un autoturism marca Opel ar fi efectuat un viraj la stanga, moment in care…

- Un accident rutier grav a avut loc, luni dupa-amiaza, pe DN76, la intrarea in localitatea Beiuș, dinspre Oradea, județul Bihor. Este vorba despre o coliziune frontala intre doua autovehicule. Pentru preluarea victimelor a fost solicitat un elicopter SMURD. Referitor la acest eveniment rutier, Centrul…

- 11 persoane au fost ranite, iar doua sunt in stare de inconstienta, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, informeaza ISU Cluj, potrivit Agerpres.