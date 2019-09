Accident la Galaţi. O persoană este inconştientă în urma impactului La fața locului intervin echipaje de la SMURD, Serviciul Județean de Ambulanța și Poliția Rutiera Galați. Victimele sunt in stare stabila, una inconștienta, cu multiple traumatisme, și vor fi transportate la spital pentru investigații și ingrijiri medicale. "La ora 19.38, Dispeceratul Integrat ISU-SAJ a fost anunțat despre un accident auto in localitatea Șendreni, la benzinaria OMV. La locul evenimentului s-au deplasat doua ambulanțe SMURD și o autospeciala de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Galați , impreuna cu o ambulanța SAJ. Pompierii au acordat primul-ajutor pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

