- UPDATE (19.50) Pietonul avea 72 de ani și a murit în urma accidentului. Victima locuia în Cluj-Napoca. ------------------------ Un pieton a fost lovit sâmbata seara, în jurul orei 19.00, de un taxi pe DN1, în…

- Un grav accident de circulație produs sambata seara in jurul orei 19 la Florești s-a soldat cu moartea unui om. Potrivit primelor informații de la locul evenimentului, un pieton care s-ar fi angajat intr-o traversare neregulamentara a fost acroșat și accidentat mortal de un autovehicul. Victima este…

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata, s-a produs luni seara, in jurul orei 21:40, pe DN1C, la ieșire din Gherla spre Livada. Din primele informații, șoferul unui autotren, un barbat in varsta de 47 de ani, din județul Maramureș, in timp ce se deplasa dinspre Dej inspre Cluj-Napoca,…

- Cei 75.000 de studenți din Cluj-Napoca sunt fara îndoiala motorul care duc mai departe orașul, dar sunt ”mulși” de bani pe toate parțile. Cei care platesc sunt tot parinții, care trebuie sa suporte viața tot mai scumpa din Cluj-Napoca. Maria…

- Doua doua persoane au fost ranite grav in urma unui accident de circulație produs marți dupa amiaza, in jurul orei 14, in zona localitații Camarașu. Este vorba despre o coliziune dintre un microbuz de transport persoane și o autoutilitara. Din primele informații, accidentul s-a produs ca urmare a patrunderii…

- Un tanar de 25 de ani, care se pare ca a traversat prin loc nepermis avand casti in urechi, a fost accidentat, marti dupa-amiaza, de tramvai pe Soseaua Nicolae Titulescu. Circulatia tramvaielor pe liniile 1 si 10 a fost blocata, transmite News.ro . Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat,…

