Accident la Cicârlău. Sunt implicate trei autoturisme – VIDEO In urma cu puțin timp a fost semnalat un accident de circulație in localitatea Cicarlau. Din primele informații se pare ca au fost implicate trei autoturisme și ar fi vorba despre trei victime neincarcerate. La fața locului sunt deja mai mult echipaje de ale Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș. Știre in actualizare Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc luni dimineata pe strada Hatman Arbore din Constanta. Doua autoturisme au intrat in coliziune iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite.Stire in curs de actualizare ...

- Un eveniment rutier a avut loc astazi in judetul Prahova, pe DN1, la intersectie Buda.In accident au fost implicate cinci autoturisme, fiind nevoie de descarcerare, in conditiile in care cinci persoane au fost ranite.S a intervenit cu o autospeciala de stingere, cu o ambulanta SMURD si o descarcerare,…

- Doi copii si o femeie au fost raniti, luni, in urma unui accident produs la Golesti, pe DN2-E85, in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Detasamentul de Pompieri Focsani intervine cu o autospeciala de…

- Autostrada A1 a fost blocata astazi, 4 aprilie 2019, in jurul orei 10.00, pe sensul de mers Deva – Sebeș, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. Din primele informații, accidentul s-a produs imediat dupa localitatea Simeria. Au fost implicate doua autoturisme și o…

- Un accident rutier a avut loc astazi la intrare in Statiunea Mamaia, in zona On Plonge. Potrivit ISU Dobrogea doua masini au fost implicate in accident iar o persoana a fost ranita. Victima este constienta, dar are nevoie de ingrijiri medicale. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66, la iesirea din Petrosani catre Banita, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier intre 3 autoturisme, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens.Din impact au rezultat 5 victime, dintre care una a suferit leziuni…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in localitatea Mureșenii Birgaului din județul Bistrița-Nasaud, in care au fost implicate doua autoturisme. Cinci persoane au fost ranite. Pe DN 17, in localitatea Mureșenii Birgaului a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane.…

- Tamponare spectaculoasa in aceasta seara, in zona Complexului Studențesc din Timișoara. Mai multe autoturisme au fost avariate in urma unui incident rutier care a avut loc pe B-dul Eroilor de la Tisa, in fața fostului abator. Cel mai „șifonat” a ieșit un taxi, care a ajuns pe mijlocul șoselei in urma…