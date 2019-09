Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in apropiere de lacul Ghidighici. Un tanar in varsta de 18 ani, care era și șoferul mașinii, a decedat pe loc, iar alte doua peroane au fost ranite, dupa ce automobilul in care se aflau s-a rastunat.

- Un grav accident rutier a fost inregistrat, in urma cu cateva minute, la iesire din Constanta, catre Cumpana.Potrivit reprezenatntilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier a avut loc in dreptul Reprezentatei Skoda.Aceleasi surse mai spun ca a fost implicat un autoturism care din motive necunoscute…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 19:05, in localitatea Cristeștii Ciceului, la 20 de kilometri de Dej. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar o persoana este inconștienta, in stop cardio-respirator. In urma apelului la 112, la fața locului intervin…

- In cursul zilei de joi, 01 august 2019, un grav accident rutier s a produs intre localitatile Saschiz si Vanatori, pe E 60, in judetul Mures.Conform ISU Mures, o femeie din Baia Mare, in varsta de 33 de ani, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in Cluj, neadaptand viteza la conditiile de mers,…

- Ambulanța, pompierii și Poliția au intervenit miercuri in urma unui apel la numarul de urgența 112, la un accident rutier. Din primele informații, in jurul orei 10.30, un autoturism s-a rasturnat dincolo de Fizeșu Gherlii, in apropiere de hanul Roșia. Pana la sosirea echipajului de descarcerare al pompierilor…

- O șoferița neexperimentata, in varsta de 20 de ani, a provocat un accident deosebit de grav pe DN 23, intre Braila și Focșani. Tanara, care conducea un Renault Clio, a incercat o depașire, moment in care autoturismul a atins acostamentul de pe partea stanga a carosabilului și s-a rasturnat, a notat…

- O femeie in varsta de 80 de ani, din Reghin, s-a urcat la volan deși tocmai consumase alcool. Femeia n-a mai fost stapana pe ea și a lovit doua mașini. Ea a virat la stanga fara sa se asigure, lovind o mașina care circula regulamentar, iar acest vehicul a izbit o mașina parcata. Incidentul a avut loc…