Accident la Căpuș, pe șoseaua Cluj-Oradea, un șofer a murit Un conducator auto și-a pierdut viața sambata dimineața in jurul orei 9, intr-un accident petrecut pe șoseaua Cluj-Oradea, in zona localitații Capușu Mare. Din primele informații, a avut loc o coliizune intre un TIR și un autoturism. In urma impactului, șofeurl din autoturism a decedat. Circulatia in zona se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ. … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un conducator auto și-a pierdut viața sambata dimineața in jurul orei 9, intr-un accident petrecut pe șoseaua Cluj-Oradea, in zona localitații Capușu Mare. Din primele informații, a avut loc o coliizune intre un TIR și un autoturism. In urma impactului, șofeurl din autoturism a decedat. Circulatia…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la Oraștie. Un barbat a decedat si alte patru persoane au suferit diverse traumatisme, dupa ce o caruța a fost lovita de un camion, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. In urma impactului, barbatul a decedat…

- Doi moldoveni au murit, in urma unui accident grav produs pe traseul Odesa-Reni. Potrivit politiei din Odesa, doua automobile s-au ciocnit violent, iar in urma imactului unul dintre soferi, locuitor al regiunii transnistrene, si pasagera acestuia, s-au stins pe loc.

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite grav, joi dimineata, in urma coliziunii dintre un autoturism inmatriculat in Galati si Trenul InterRegio 4541, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de...

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal pe DN 69 Arad – Timișoara, intre localitațile Vinga și Șagu. Circulația rutiera a fost inchisa pentru masuratori. The post Accident violent pe soseaua Timisoara – Arad. Doua masini s-au ciocnit frontal! Foto appeared first on Renasterea banateana .

- In cursul nopții, pe raza comunei Gologanu, a avut loc o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara. Din impact, autoutilitara a fost proiectata in șanț, acroșand un barbat, in varsta de 77 de ani. La fața locului au sosit un echipaj SMURD și un echipaj SAJ, care au preluat victima in stare comatoasa.…

- sursa foto: ISU BrasovCentrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 179 700 de metri, in localitatea Codlea, judetul Brasov, soferul unui autoturism care circula in directia Ghimbav Codlea nu s a asigurat corespunzator la efectuarea unei intoarceri…

- Accident grav a avut loc azi noapte pe soseaua spre Giurgiulesti. O fata de 16 ani a murit pe loc, dupa ce masina in care se afla a ajuns intr-un sant.Potrivit politiei, la volan era un barbat de 75 de ani, in stare de ebrietate si fara permis de conducere.