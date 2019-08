Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 14:15 pe Bd. Republicii din Ploiesti, in zona Scolii Sf. Vasile, informeaza IJP Prahova. Se pare ca un pieton a fost lovit de masina in timp ce traversa strada prin loc marcat corespunzator. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre centru.…

- Printre cei 4 decedați in accidentul de pe DN71, dintre Achim si Bratești, se afla și unul dintre managerii Arctic, Post-ul Unul dintre managerii Arctic mort in accidentul de la Bratești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Printre cei 4 decedați in accidentul de pe DN71, dintre Achim si Bratești, se afla și managerul Arctic, Hakan Turkkan. Post-ul Managerul Arctic mort in accidentul de la Bratești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accidentul a avut loc, ieri, 24 iulie, pe Calea Campulung din municipiul Targoviște. Un barbat de 28 de ani a Post-ul TARGOVIȘTE: Șoferul, care s-a izbit cu mașina de un stalp, consumase droguri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O femeie de 50 de ani, aflata pe scaunul de langa șofer, a ajuns la spital, dupa ce a fost ranita de o bara cazuta dintr-un camion care a strapuns pabrizul mașinii in care se afla, pe un drum din județul Vaslui. Reprezentanții ISU Vaslui susțin ca doi centimetri au lipsit ca femeia sa fie decapitata,…

- Accidentul a avut loc la Moreni pe fondul neasigurarii la schimbarea direcției de mers. Se pare ca, șoferul unui autoturism Post-ul Accident la Moreni. Un motociclist ranit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat a murit intr-un grav accident de circulație produs la intrarea in orașul Targu-Neamț. Tanarul de 23 de ani se afla la volanul unei mașini și a acroșat un alt autovehicul, pierzand apoi controlul volanului și oprindu-se intr-un copac. Accidentul a avut loc sambata dimineața pe DN 12C, in Humulestii…

- La data de 16 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Post-ul DAMBOVIȚA: Ucis cu un pumn! Agresorul dorea ca victima sa nu-l reclame la poliție pentru o alta bataie apare prima data in Gazeta Dambovitei .