Accident la Bălești, după ce un șofer a încercat o depășire periculoasă

O femeie de 55 de ani, din comuna Balești, a fost ranita, joi, dupa ce un sofer din Targu-Jiu s-a aventurat intr-o depașire periculoasa. Tanarul nu ar mai fi putut controla autoturismul și a lovit o localnica aflata in afara drumului. Aceasta a fost dusa la spital. „Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit faptul ca un barbat de 32 de ani, din Targu-Jiu, in timpul unei manevre de depașire, la revenirea pe banda de circulație a pierdut controlul asupra volanului și a acroșat o femeie de 55 de ani, din comuna Balești, care se afla in afara parții… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

