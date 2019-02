Accident Italia. Româncă lovită şi târâtă de maşina iubitului italian Italianul in varsta de 30 de ani, a spus anchetatorilor ca totul a fost un accident. Se pare ca romanca și-a prins haina de ușa mașinii, iar italianul nu a observat, a scris lanazione.it. Tanara a fost trasa sub masina și tarata cațiva metri. Barbatul spunea ca tot el a salvat-o. Situația a evoluat dramatic insa a doua zi, cand fiica romancei, de asemenea, a fost spitalizata. Chiar mama romanca a facut plangere la poliție, acuzandu-și logodnicul ca i-a lovit fata, intr-un moment de furie și ca, inaintea accidentului, ea și italianul au avut o disputa. In urma plangerii,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

