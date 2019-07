ACCIDENT între Uriu și Cristeștii Ciceului! Impact între două autoturisme FOTO – Arhiva Un accident de circulație s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 11:30, pe DN17, intre localitațile bistrițene Uriu și Cristeștii Ciceului. Potrivit informațiilor furnizate de catre ISU Bistrița-Nasaud, impactul s-a produs intre doua autoturisme. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Beclean, care au asigurat masuri API, un echipaj de prim-ajutor, dar și polițiștii. Oamenii legii au demarat o ancheta in acest caz pentru a stabili circumstanțele exacte in care s-a produs accidentul. Știre in curs de actualizare… Revenim cu detalii! Articolul… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

