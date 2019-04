Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din comuna Valu Mare, județul Olt, a fost lovit de o mașina, ieri, in timp ce efectua cercetari la un alt eveniment rutier petrecut in zona. Șoferul vinovat de accident, in varsta de 23 de ani, a pierdut controlul directiei de mers, potrivit purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Jandarmii aradeni au identificat, in urma unei postari pe Facebook, un barbat care ar fi acostat eleve in fata unui liceu, oferindu-le acestora bani pentru a "merge" cu el, suspectul fiind amendat cu 1.500 de lei, in timp ce doua tinere care l-au recunoscut au anuntat ca vor depune plangeri penale.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Paulesti judetul Prahova zona Sens giratoriu suspendat.Potrivit reprezentantilor ISU Prahova, sunt implicate un autobuz cu 41 de persoane, un microbuz cu 14 persoane si un autoturism cu 2 persoane."Sunt doua persoane ranite din microbuz, cu traumatisme…

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce soferul unui autoturism nu a acordat prioritate unui troleibuz, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti. Circulatia troleibuzelor in zona a fost blocata mai bine de douazeci de minute.

- ISU Timis a anuntat, marti, ca un accident rutier s-a produs in satul Sudrias, fiind implicate un autobuz in care se aflau 20 de persoane si un autoturism. Din primele informatii, o persoana din autoturism a decedat, iar cinci persoane din autocar au fost ranite. "In urma accidentului rutier, o persoana…

- Trei persoane au fost grav ranite intr un accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni pe DN 1A, in localitatea Gura Vitioarei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Prahova citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, intr o…

- Un șofer a murit dupa ce a intrat pe contrasens, astazi, lovind în plin un autoturism de teren, pe DN2A, în județul Constanța. Alte doua persoane au fost ranite. Potrivit polițiștilor constanțeni, șoferul unui autoturism care mergea pe DN2A, dinspre Hârșova catre Constanța, a pierdut…

- La data de 21 ianuarie 2019, in jurul orei 12.00, pe DJ 107, in afara localitatii Berghin, un barbat de 37 de ani, din judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba a pierdut controlul asupra autovehiculului, intrand in coliziune cu un autoturism…