- Accident in aceasta dimineața in municipiul Buzau, in stația de autobuz de la Contactoare. Un autoturism Mercedes a acroșat de un autobuz dupa ce șoferul primei mașini, o tanara de 31 de ani, din Maracineni, a tras de volan dreapta. Un copil de 9 ani aflat in autoturism a fost ranit. Femeia ar fi pierdut…

- Un grav accident rutier s-a petrecut vineri dimineata pe strada Mesteacanului, in fata fostei fabrici Contactoare. O masina a fost acrosata de un autobuz, iar in urma impactului un copil a fost ranit si a fost transportat la spital. Potrivit primelor cercetari, un autobuz TransBuz care era oprit in…

- Un accident in care au fost implicate patru mașini s-a produs duminica seara la ieșire din Buzau pe DN2 E85, in comuna Maracineni. Incidentul rutier a fost provocat de un șofer neatent care a ieșit fara sa se asigure dintr-o benzinarie. Un baiețel de trei ani și parinții acestuia, din Vrancea, au ajuns…

- Cinci persoane au fost ranite, luni seara, intr-un accident produs pe un drum judetean din Buzau, dupa ce in fata masinii in care se aflau a aparut brusc un cal, iesit dintr-o curte. Printre raniti se afla o femeie insarcinata si fiica ei de 6 ani.

- UPDATE Din primele verificari se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Posta Calnau catre Buzau, un tanar de 19 ani din Bacau a intrat cu masina in remorca unui tractor condus de un buzoian de 30 de ani. Soferul de 19 ani, incarcerat, a fost transportat la Spital impreuna cu un alt…

- Accident grav, in aceasta dimineața, pe DN2E85, in zona Comisoaia, in care au fost implicate doua autovehicule. Din primele date, trei persoane au fost ranite, una mai grav. Se pare ca o mașina care mergea spre Rm. Sarat, un Mercedes, a lovit o alta care efectua un viraj. In urma impactului mașina lovita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme, traficul rutier pe DN2 (E85) Buzau – Ramnicu Sarat este, la aceasta ora, intrerupt pe ambele sensuri in zona localitatii buzoiene Comisoaia (comuna Zarnesti).Se pare…

- Accident teribil de circulație, duminica la pranz, pe drumul ce leaga localitațile timișene Lenauheim și Iecea Mare. Doi barbați și-au pierdut viața, iar un copil este in coma la spital dupa ce un autoturism s-a izbit de un cap de pod și apoi s-a dat de mai multe ori peste cap.