- Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane a transmis, vineri seara, ca pe DN7, la kilometrul 184, in localitatea Bujoreni, judetul Valcea, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 tiruri. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, formandu-se astfel coliziunea…

- Circulatia vehiculelor de peste 7,5 tone a fost restrictionata luni pe DN 7, in judetele Arges si Valcea, in judetul Sibiu soferii care se indreapta spre Valea Oltului fiind redirectionati pe DN 1. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, restrictia de…

- Traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi comoplet oprit, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui camion iesit in decor. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita…

- Circulatia este restrictionata pe DN1, vineri, in zona localitatii ilfovene Ciolpani, in urma unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). "Traficul rutier este restrictionat pe prima banda…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe DN7, la km. 207, pe Valea Oltului, dupa o depasire neregulamentara. Potrivit IPJ Valcea, o duba a lovit un taxi pe care l-a proiectat intr-un autocamion. Doua persoane, ...

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7 – Valea Oltului, pe raza localitatii Racovita, judetul Valcea. Un sofer a adormit la volan si, intr-o curba, s-a izbit frontal de o masina care venea din sens opus.

- Patru oameni au fost raniți, luni dimineața, intr-un accident produs pe Valea Oltului. Incidentul a avut loc dupa ce șoferul unei mașini a adormit la volan, a patruns pe contrasens și a lovit violent un alt autoturism care circula regulamentar. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineața, pe Valea Oltului,…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, joi, pe DN 7, pe podul Carligu Mic, de pe Valea Oltului. Doua autoturisme au intrat in coliziune, patru persoane fiind ranite. Potrivit IPJ Valcea, un autoturism, care circula pe directia Sibiu – Ramnicu ...

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Patru persoane au fost ranite, joi, in urma impactului dintre doua masini, pe Drumul National 7 – Valea Oltului, in zona localitatii Calimanesti, unde doua masini s-au lovit frontal. Traficul rutier intre judetele Valcea si Sibiu este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul s-a produs pe DN7, la kilometrul 202+400 de metri, intr-o curba. "Un TIR de Turcia care se deplasa pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea s-a rasturnat intr-o curba peste un autoturism ce se deplasa din sens opus si in care se afla doar soferul. El fost ranit si a ramas incarcerat, dar…

- In aceasta seara, de 29 ianuarie, in jurul orei 21.00, un accident de circulatie, soldat cu 11 raniti s-a produs pe Valea Oltului. Accidentul s-a petrecut la 4 km departare de Calimanesti - Valcea, inspre Sibiu.

- Potrivit ISU Valcea, microbuzul s-a rasturnat pe Valea Oltului, la 4 kilometri de Calimanesti, spre Brezoi. In microbuz erau 11 persoane, insa niciuna nu a fost ranita grav. O femeie a suferit un atac de panica si a primit asistenta medicala la locul accidentului, scrie Mediafax. Politistii…

- Traficul rutier pe DN 7, Ramnicu Valcea – Sibiu, la km. 206, a fost blocat, azi noapte, in jurul ore 1.00, pe raza localitatii Brezoi, pe Valea Oltului, dupa ce au avut loc caderi de pietre pe carosabil. Dupa cateva ...

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier o platforma care transporta un autoturism s a rasturnat pe carosabil , circulatia pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu ndash; Sebes este momentan oprita la km 273, in zona localitatii…

- Zeci de valceni fac apel pe toate retelele de socializare pentru a-l ajuta pe un tanar de 20 de ani, din Slatioara, judetul Valcea, grav ranit in urma unui accident rutier care a avut loc marti, 2 ianuarie 2018, pe DN7 (Valea Oltului). Accidentul rutier a avut loc pe Drumul Național 7, Valea Oltului,…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense.

- Doi barbati de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul noptii de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul National 7 – Valea Oltului, dupa ce masina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doi barbați de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, dupa ce mașina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, a declarat,…

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda.

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Valea Oltului, in judetul Sibiu, pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 244, in zona localitatii Lazaret. In eveniment au fost implicate doua masini, iar sase persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in coma. Potrivit Centrul Infotrafic…

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.Citește și: ACCIDENT grav in județul Sibiu: 15 persoane implicate, traficul este blocat (FOTO)…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…

- Circulatia rutiera pe DN1, în zona localitatii Avrig, la kilometrul 283, este blocat pe ambele sensuri, în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme, anunta Centrul Infotrafic.

- Ore intregi, circulatia a fost intrerupta azi noapte pe DN 7, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. O masina a luat foc, iar un barbat a murit carbonizat, dupa o depasire neregulamentara.

- Ore intregi, circulatia a fost intrerupta azi noapte pe DN 7, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. O masina a luat foc, iar un barbat a murit carbonizat, urmare a unei depasiri neregulamentare.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au revenit la normal pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, cu exceptia tronsonului Predeal Busteni, pe sensul de mers catre capitala, unde in continuare se mai circula in conditii de aglomeratie,…

- Patru persoane, au fost ranite sambata, pe Drumul National 1, intre Cristian si Saliste, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, potrivit politiei. Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost transportati…

- Traficul rutier pe Valea Oltului este blocat, vineri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o duba. In urma impactului, autoturismul a luat foc, iar soferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Drumul National 7, Valea Oltului, în localitatea Câineni, în urma unui accident care a avut loc între un autoturism si o autoutilitara.

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in localitatea Caineni, in urma unui accident care a avut loc intre un autoturism si o autoutilitara. In urma impactului, masina a luat foc, iar soferul a murit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un grav accident rutioer s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, pe DN 7, la km 238, in urma caruia soferul unui autoturism Logan si-a pierdut viata, iar un altul a fost ranit. Potrivit IPJ Valcea, conducatorul ...

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc pe Drumul National 14, in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat luni dimineata, 18 decembrie, ca nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier.

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei au fost ranite, intre care doi copii, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit, duminica seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Traficul intre Calimanesti si Brezoi este complet blocat.

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Traficul rutier pe Autostrada A1 Sibiu - Deva este blocat vineri pe sensul de mers Sebes - Deva din cauza unui accident produs la kilometrul 316, in zona comunei Pianu, in urma coliziunii dintre un camion si o masina de la Drumuri Nationale si Autostrazi, fiind acrosat, de asemenea, si un autoturism,…

- Coșmar pentru trei elevi loviți de microbuz in Talmaciu, județul Sibiu. Adolescenții, cu varste cuprinse intre 14 și 17 ani, au fost raniți, vineri dimineața, dupa ce au fost izbiți de un microbuz pe trecerea de pietoni. Traficul in zona este blocat pe DN7, in zona in care a avut loc accidentul. Din…

- Traficul este blocat total, vineri dimineata, pe DN7, in orasul Talmaciu, judetul Sibiu, dupa ce un microbuz a lovit doua femei pe o trecere de pietoni. In judetul Valcea, se circula pe un sens, alternativ, in localitatea Calimanesti, unde doua autocamioane s-au ciocnit. Potrivit IPJ Sibiu, doua femei…

- Traficul este blocat total, vineri dimineata, pe DN7, in orasul Talmaciu, judetul Sibiu, dupa ce un microbuz a lovit doua femei pe o trecere de pietoni. In judetul Valcea, se circula pe un sens, alternativ, in localitatea Calimanesti, unde doua autocamioane s-au ciocnit.

- Doua microbuze – unul de transport marfa si unul cu pasageri – s-au ciocnit, miercuri dupa-amiaza, pe Drumul National 7 (Valea Oltului) in judetul Sibiu, trei persoane fiind ranite, informeaza HotNews.ro.

- Doua microbuze – unul de transport marfa si unul cu pasageri – s-au ciocnit, miercuri dupa-amiaza, pe Drumul National 7 (Valea Oltului) in judetul Sibiu, trei persoane fiind ranite, informeaza HotNews.ro. Unul dintre raniti este incarcerat, avand piciorul prins intre ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni frontale intre un autotren si o autoutilitara, circulatia rutiera pe DN14 Medias ndash; Sibiu este momentan oprita pe ambele sensuri in zona localitatii sibiene Seica Mare.Soferul autoutilitarei a…

- Soferul unei masini este in stare grava, inconstient, dupa ce a patruns pe contrasens si s-a lovit, vineri, cu masina de un camion in zona localitatii Sura Mare; traficul pe Drumul National 14, intre Sibiu si Medias este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC informeaza ca, la acestaora (20:30), traficul rutier s-a fluidizat atat pe DN1, cat si pe DN1A si se poate circula fara probleme. De asemenea,valorile de trafic au revenit la normal si pe DN7, in statiunile de pe Valea Oltului, iar in prezent acestea mai raman usor…