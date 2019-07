Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie a avut loc pe DN1C, la iesire din Gherla, spre Dej. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a plonjat de pe podul Vaii Fizesului, in albia paraului.

- Un accident rutier s-a produs luni in jurul orei 17 la ieșirea din Gherla spre Dej. Din primele informații, un autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Dej, a fi parasit șoseaua, a lovit podul din beton de la Valea Fizeșului, pe care l-a spulberat și s-a rasturnat in vale, la o adancime…

- Flacari mari au ieșit in noaptea de joi spre vineri pe centura ocolitoare de la Gherla, dupa ce un TIR a luat foc. Incendiul s-a produs in jurul orei 1,30, in Bunești, iar in urma apelului la numarul de urgența 112, la eveniment a intervenit doua autospeciale de la Detașamentul de pompieri din Dej și…

- Flacari mari au ieșit in noaptea de joi spre vineri pe centura ocolitoare de la Gherla, dupa ce un TIR a luat foc. Incendiul s-a produs in jurul orei 1,30, in Bunești, iar in urma apelului la numarul de urgența 112, la eveniment a intervenit un echipaj de la Detașamentul de pompieri din Dej. Aceștia…

- Flacari mari au ieșit in noaptea de joi spre vineri pe centura ocolitoare de la Gherla, dupa ce un TIR a luat foc. Incendiul s-a produs in jurul orei 1,30, in Bunești, iar in urma apelului la numarul de urgența 112, la eveniment a intervenit un echipaj de la Detașamentul de pompieri din Dej. Aceștia…

- Pasagerul unei mașini implicata intr-un accident la Bunești a avut nevoie de ingrijiri medicale. Evenimentul s-a produs joi, in jurul orei 16,30 pe varianta ocolitoare de la Gherla. Un conducator auto in varsta de 52 de ani, din Cluj-Napoca, care circula cu un Opel pe DN1C dinspre Dej spre Cluj, nu…

- Un accident rutier s-a produs joi in jurul orei 17 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Livada. La locul evenimentului a intervenit un echipaj de ambulanța de la Gherla, un echipaj SMURD de la Dej și un echipaj de descarcerare al pompierilor de la Detașamentul din Dej. foto primita de la Florin…

- Flacari care țașneau dintr-o conducta de gaz au putut fi observate luni dimineata in jurul orei 5, pe strada Gelu din Gherla. In urma unui apel la numarul de urgența 112, la locul indicat s-a deplasat un echipaj al pompierilor de la Detașamentul din Dej, pentru a asigurara masuri preventive și un echipaj…