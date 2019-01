Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 15.15 Traficul pe DN 1B, in zona in care s-a produs accidentul, s-a reluat dupa mai bine de o ora. Se circula alternativ, pe banda de circulație Merei -Buzau, autovehiculele implicate in accident fiind pe carosabil. Accident, duminica dupa-amiaza, pe DN 1 B, intre Lipia și Merei. Trei mașini…

- Trafic restricționat pe DN1B, in Sahateni, din cauza unui accident rutier. Din primele date, espte vorba despre o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara. Cel puțin doua persoane au fost ranite. Articolul Accident pe DN1B. Mai multe persoane ranite apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic restricționat luni dupa-amiaza pe E85, sensul de mers Buzau – Rm. Sarat, la ieșire din Maracineni catre Poșta Calnau din cauza unui accident rutier. Doua autovehicule au fost implicate, fiind vorba despre un turism și un camion. Imagine arhiva Articolul Accident pe E85, la ieșire din Maracineni.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Mures, pe DN14A Sibiu ndash; Tarnaveni, pe raza localitatii Botorca kilometrul 14 , a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului trei persoane au fost ranite grav.Traficul…

- Accidentul rutier s-a produs pe DN 64, in localitatea Raureni, din judetul Valcea, fiind implicate cinci autoturisme.In urma accidentului, cinci persoane au fost ranite. Acestea sunt constiente si sunt transportate cu ambulantele, in coloana, catre Unitatea de Primiri Urgente din Ramnicu…

- Traficul pe DN 28, in localitatea Letcani, din judetul Iasi se desfasoara ingreunat (ora 17:20), in urma unui accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme. Evenimentul s-a soldat cu ranirea a 4 persoane. Din primele cercetari, doua autovehicule ar fi intrat in coliziune fata-spate, ca urmare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN 5, pe sensul Bucuresti Giurgiu, la kilometrul 13 500 metri, in localitatea Jilava, judetul Ilfov, in urma impactului dintre un autocamion si doua autoturisme.Evenimentul rutier s a soldat…

- Accidentul s-a produs pe Autostrada A1, pe sensul catre Pitesti, fiind implicate sase autovehicule. Trei persoane au fost ranite dupa ce autovehiculele s-au ciocnit intre ele, unul dintre acestea rasturnandu-se. Un barbat a ramas incarcerat, fiind scos de catre pompierii argeseni…