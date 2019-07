Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 15.50, dispeceratul ISU Brașov a fost informat cu privire la producerea unui accident rutier intre doua autoturisme, intre localitațile Dridif și Voila. „In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima conștienta, incarcerata. ISU Brașov intervine cu doua echipaje de prim ajutor,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat in aceasta dimineața sa intervina pentru acordarea primului ajutor in cazul a doua accidente care au avut loc pe DN1, la GHimbav și la Predeal. Astfel, in jurul orei 6.45, dispeceratul a fost informat cu privire la producerea unui…

- Un accident rutier soldat, din fericire doar cu pagube materiale, s-a produs luni noaptea, pe DN 1, la intrare in Codlea dinspre Ghimbav, in județul Brașov. Șoferul unei masini de transport marfa apartinand unei firme de curierat, a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in separatoarele…

- 9.30 Medicii de la Asociația Milioane de Prieteni spun ca animalul ranit pe DN1 este o ursoaica de doi ani și ca are o fractura de femur, dupa ce a fost sedata și consultata. 7.10 Un ursulet a fost lovit de o masina la iesirea din Brasov pre Dambul Morii. A fost anunțat Asociația Milioane de Prieteni.…

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Zorile, din judetul Constanta.In urma evenimentului, o persoana, care e inconstienta, are nevoie de ingrijiri medicale de urgenta.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Traficul rutier a fost restricționat, miercuri, pe șoseaua de centura a municipiului Buzau, din cauza unui accident rutier. Evenimentul a avut loc pe sensul de mers dinspre pasarela Nehoiu, șoferul fiind aruncat din mașina in momentul impactului. In timp ce conducea un autoturism pe Soseaua Nordului…

- Alerta pentru pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov. Purtatorul de cuvint al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a aunțat ca șapte gospodarii au fost inundate in satul Cincșor, comuna Voila. Pentru a acorda primul ajutor, in zona a fost trimis Detașamentul de pompieri…

- Accident la aceasta ora in giratoriul de la Faget. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Cpirian Sfreja, a precizat ca o persoana a fost ranita și ca este conștienta. La fața locului este un echipaj de descarcerare și unul de la SMURD. In accident au fost…