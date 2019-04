Accident între două biciclete La ora 17:33, de la Paleu, un tanar localnic, de 16 ani, circula pe bicicleta, inspre Uileacu de Munte. Polițiștii zic ca baiatul nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj la stanga și a intrat in coliziune cu o alta bicicleta, pe care circula, in aceeași direcție, un barbat de 35 de ani, din Oradea, care se angajase in depașirea sa. Oradeanul de 35 de ani a suferit leziuni ușoare, spun polițiștii, care mai fac cercetari. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

