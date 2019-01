Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera se desfașoara ingreunat, luni, pe Autostrada București – Pitești, pe sensul spre Pitești, din cauza unui accident rutier intre cinci mașini. O persoana a fost ranita ușor, potrivit Centrului Infotrafic, informeaza mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Un accident rutier a avut loc pe Autostrada A1, in jurul orei 9:30, intre Sebeș și Sibiu, la kilometrul 286, in zona localitații Miercurea Sibiului. Traficul este ingreunat. Circulația rutiera se desfașoara pe banda de urgența. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Traficul rutier este ingreunat, vineri dimineața, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Bolintin-Deal din judetul Giurgiu, unde un trailer care transporta mașini a luat foc.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe sensul catre Pitesti…

- Un accident rutier s-a produs pe DN 1, in apropiere de statiunea Azuga (judetul Prahova), in urma coliziunii dintre doua autoturisme, astfel ca circulatia se desfasoara pe un singur fir, alternativ, iar valorile de trafic sunt foarte ridicate informeaza Agerpres. Cele doua autoturisme au intrat…

- FOTO – Arhiva Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de marti, 18 decembrie 2018, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, sambata, pe DN 1D, tronsonul Albești Paleologu – Salciile, unde ninge și intervin utilajele de deszapezire. In zona s-au format coloane de mașini informeazzp mediafax. Din cauza ninsorii, circulația rutiera se desfașoara cu dificultate pe DN…

- Doua mașini și un tramvai s-au ciocnit, in urma cu cateva minute, in București! Poliția a luat decizia inchiderii traficului rutier, dar și al tramvaielor in zona.”In jurul orei 18.30, pe Prelungirea Ferentari 52-60, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme…

- Circulatia rutiera este ingreunata pe autostrada A1, sensul catre Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov. O coloana de masini de trei kilometri s-a format in zona.