- Un tren care circula joi dupa-amiaza dinspre Cluj-Napoca spre Oradea a surprins un autovehicul. Accidentul s-a produs intre haltele Garbau și Macau. In urma impactului, cei doi ocupanți ai autovehiculului au decedat. La fața locului se efectueaza investigații pentru stabilirea tuturor imprejurarilor…

- Cel putin 544 de civili au fost ucisi si peste 2.000 raniti de la inceperea unui asalt condus de rusi asupra ultimului bastion rebel din nord-vestul Siriei, in urma cu doua luni, relateaza sambata Reuters, citand grupuri de aparare a drepturilor omului si salvatori. Avioanele ruse s-au…

- UPDATE ora 13:00 Accidentul soldat cu cinci morti, produs noaptea trecuta la intrarea in municipiul Barlad, a fost provocat, potrivit primelor cercetari ale politistilor rutieri, de un sofer in varsta de 31 de ani care s-a angajat intr-o depasire neregulamentara. Ambii soferi implicati in coliziune…

- Este stare de alerta in unitațile MAI din județul Buzau, dupa ce un barbat din zona Nehoiu a sunat la 112 și a anunțat ca a vazut un avion de mici dimensiuni prabușindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate. UPDATE Potrivit unor surse din randul autoritaților, accidentul s-a soldat cu moartea…

- Accidentul s-a produs in cursul diminetii la Otsu, localitate in prefectura Shiga, nu departe de Osaka. Vehiculul a 'lovit o coloana de 13 copii de cresa si trei educatoare care mergeau pe trotuar', a indicat politia. Un baietel si o fetita, de doi ani fiecare, si-au pierdut viata, conform…

- Familiile pasagerilor care au murit duminica in accidentul unui avion de linie pe aeroportul Seremetievo din Moscova vor primi fiecare cate 9 milioane de ruble (135.000 de dolari), a anuntat marti Ministerul Transporturilor din Rusia, relateaza dpa.