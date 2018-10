Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in urma caruia au fost inregistrate patru victime, printre care se numara si un copil, s-a produs sambata dupa-amiaza pe DN 39 intre localitatile Tuzla si intersectia cu Costinesti, dupa ce doua masini s-au ciocnit, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- O studenta la medicina a omorat un pensionar chiar pe trecerea de pietoni din fata postului de politie Letcani. Accidentul mortal a avut loc ieri, in jurul orei 13.30, atunci cand o tanara in varsta de 27 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Ford si circula catre Iasi, nu a fost atenta si,…

- Un pieton a fost lovit de o ambulanta pe trecerea de pietoni de pe bulevardul I.C.Bratianu.Ambulanta era in misiune spre un caz si se deplasa in regim de urgenta.Pietonul are in jur de 40 de ani, este constient si prezinta traumatism de membru inferior.Potrivit SAJ Constanta, victima a declarat ca se…

- Un bucurestean care in noaptea de sambata spre duminica, aflat baut la volan, a accidentat doi turisti, unul dintre ei cetatean olandez, in timp ce traversau strada pe trecerea pentru pietoni din zona unui camping din Navodari, dupa care a fugit de la locul faptei, a fost luni arestat preventiv,…

- Un barbat, de 31 de ani, este cercetat de polițiștii din Constanța pentru fuga de la locul accidentului, conducere sub influența alcoolului și vatamare corporala dupa ce a lovit doi tineri pe trecerea de pietoni din dreptul unui camping din Mamaia Nord. Șoferul a fugit de la locul faptei, lasand cele…

- Un barbat a murit in localitatea Dumbrava dupa ce, in timp ce traversa joi regulamentar DN15, pe trecerea pentru pietoni, a fost lovit de un autoturism, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Un barbat a murit dupa ce, in timp ce traversa joi regulamentar DN15, pe trecerea pentru pietoni, in localitatea Dumbrava, a fost lovit de un autoturism, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, scrie Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu, a declarat,…

- In cursul dupa amiezii de luni, o adolescenta a fost lovita pe trecerea de pietoni de un motociclu condus de un barbat.Potrivit IPJ Constanta, un barbat de 74 de ani a condus un motociclu, pe bulevardul Mamaia din statiunea Mamaia, in banda nr. 2, dinspre Constanta catre Navodari si, ajungand la marcajul…