Accident îngrozitor pe calea ferată. Un tren a deraiat şi a intrat într-o casă. Şase persoane au murit Accident ingrozitor pe calea ferata. Un tren a deraiat si a intrat intr-o casa. Sase persoane au murit Un tren de marfa a deraiat si a intrat intr-o casa in centrul Chinei, facand sase morti printre ocupantii sai precum si patru angajati aflati la bordul convoiului, au anuntat vineri autoritatile locale. Convoiul de 25 de vagoane, care transporta minereu de aluminiu, a sarit de pe calea ferata joi in jurul orei 22:00 (14:00 GMT) la Gongyi in provincia Henan, a anuntat aceasta localitate pe retelele sociale. Trupurile celor sase persoane, date disparute joi seara, au fost gasite vineri in zori.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

