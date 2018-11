Accident îngrozitor la Ovidiu! Trei persoane au murit! VIDEO Un teribil accident de circulație a avut loc miercuri seara, la Ovidiu, județul Constanța, in urma caruia trei oameni au decedat. Trei autoturisme au fost implicate in accident, unul dintre ele ajungand, pe mijlocul strazii cu roțile in sus. Se pare ca intre victime este și un copil de doar trei ani. Celelalte sunt doua femei, […] The post Accident ingrozitor la Ovidiu! Trei persoane au murit! VIDEO appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

