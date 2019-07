Stiri pe aceeasi tema

- Accident mai putin obisnuit in statul american, Montana. Un camion incarcat cu 133 de milioane de albine s-a rasturnat pe o sosea, in timp ce se indrepta spre Dakota de Nord. Interventia echipelor de interventie nu a fost deloc usoara, avand in vedere roiul incredibil de insecte.

- Un autoturism si un autotren au fost implicate intr-o coliziune, luni dupa-amiaza, pe Centura de Vest a municipiului Ploiesti. Pompierii intervin de urgenta, dupa ce s-a constatat ca din rezervorul autotrenului sunt scurgeri de combustibil.

- Aproape de miezul noptii s-a produs un accident pe DN1A (soseaua de centura a Ploiestiului) la intrarea in satul Corlatesti, pe sensul de mers Barcanești catre Moara Noua. Un TIR a iesit in afara carosabilului, nu in totalitate, ramanand usor suspendat. Nu s-au inregistrat victime, doar pagube materiale,…

- Cel putin 25 de persoane au decedat atunci cand autocarul cu care calatoreau a cazut intr-o rapa, duminica seara in Bolivia, acesta fiind cel mai grav accident rutier din tara sud-americana de la inceputul...

- Un TIR care transporta cherestea a fost spulberat de un tren, astazi, la o trecere la nivel cu calea ferata din Beclean, judetul Bistrita-Nasaud. Potrivit primelor informatii, trenul Interregio care avea doua vagoane in care se aflau aproximativ 70 de persoane, a lovit in plin camionul incarcat cu cherestea.…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, administratorul retelei feroviare nationale, informeaza ca traficul feroviar intre statiile Coldau Beclean pe Somes este blocat la aceasta ora din cauza unui accident intre un tir incarcat cu lemne si trenul de calatori 15850, intregistrat la trecerea la nivel…

- Accident ingrozitor pe calea ferata. Un tren a deraiat si a intrat intr-o casa. Sase persoane au murit Un tren de marfa a deraiat si a intrat intr-o casa in centrul Chinei, facand sase morti printre ocupantii sai precum si patru angajati aflati la bordul convoiului, au anuntat vineri autoritatile locale.…

- Un tir incarcat cu pietris s a rasturnat joi dupa amiaza pe DJ 203 K, pe raza localitatii Sapoca, vehiculul fiind condus de un sofer cu o concentratie alcoolica de 1,44 mg l alcool pur in aerul expirat, informeaza Agerpres.roO alta masina a fost avariata iar pietrisul s a rasturnat in afara soselei…