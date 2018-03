Stiri pe aceeasi tema

- Doua victime inconstiente, intubate, iar alte doua victime constiente, cu politraumatisme, au fost transportate la spitalele Floreasca si Elias din Capitala, in urma accidentului grav produs in nordul Capitalei, in care au fost implicate trei masini. Accidentul s-a produs, duminica seara,…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt în grija echipajelor medicale în urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, în Capitala, în care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru

- Accidentul s-a produs in zona Baneasa, la intersectia dintre Sos. Gheorghe I. Sisesti cu str. Oaspetilor. Potrivit ISU Bucuresti, cinci persoane sunt accidentate, patru fiind incarcerate, dintre care trei nu sunt constiente. La fata locului intervin 6 ambulante SMURD, 2 echipaje de descarcerare…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.La locul accidentului, ce a avut loc la…

- Accident grav in Capitala, duminica seara. Trei masini au fost implicate intr-un grav accident care s-a produs pe Soseaua Gheorghe I. Sisesti la intersectia cu strada Oaspetilor, potrivit ISU.

- "Joi, la ora 14,30, un echipaj medical de Terapie Intensiva Mobila din cadrul SMURD a intervenit la sediul Inspectoratului de Jandarmi. Pacientul a fost transportat la SJU Vaslui, dupa care a fost transferat la un spital din judetul Iasi, pentru investigatii suplimentar", a declarat vineri, pentru…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, potrivit…

- Accident grav, cu cinci victime in urma cu putin timp. O masina s-a izbit de un cap de pod .FOTO Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate,…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Un accident grav, cu cinci victime incarcerate, a avut loc luni dimineața la Draguțești, județul Gorj. Intervin Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Serviciul Județean de Ambulanța. Circulația este blocata pe ambele sensuri pe DN 66 &ici...

- O persoana a decedat si alte doua sunt incarcerate in urma unui accident rutier petrecut joi pe DE 581, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit s...

- O persoana a decedat si alte doua sunt incarcerate in urma unui accident rutier petrecut joi pe DE 581, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit s...

- „E chiar o chestie de neințelegere. Eu știu asta, m-am invațat deja ca primarul este vinovat. Dar decizia se ia de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența la propunerea Inspectoratului ...

- O lovitura de aruncator de calibrul 82 milimetri, care provine din Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita pe un santier din orasul Targu Neamt, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.Citeste si: Noutati pentru soferi:…

- Locuitorii și trecatorii din zona centrala a municipiului Vaslui au trait momente de panica, luni, dupa ce mai multe mașini de pompieri au ocupat o parte din Piața Civica. In cele din urma, situația a fost lamurita de catre reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui, care…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- In saptamana 12-16 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 15 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- In saptamana 05-09 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 19 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire…

- O explozie puternica s-a produs joi dimineața, in jurul orei 6.00, intr-un bloc din Capitala. In urma acesteia, cel puțin 16 autoturisme au fost avariate. Explozia, urmata de incendiu s-a produs la un spatiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc din Bd. Șincai. Suprafața afectata este de…

- Dupa o interventie foarte dificila care s-a intins pe mai bine de 12 ore, alpinistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au reusit sa salveze astazi o femeie de 37 de ani, care ameninta ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia.

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența simuleaza intervenția pentru salvarea a doua victime prinse sub un mal de pamant. Una dintre persoane este, conform scenariului, inconștienta. Salvatorii intervin cu o autospeciala, o ambulanța și 7 subofițeri. Operațiunea se desfașoara…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Un incendiu puternic a izbucnit, astazi dimineata, la un magazin de langa Piata Centrala a municipiului Vaslui, focul distrugand mai multe baxuri cu marfa. Doua echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ‘Podul Inalt’ (ISU) Vaslui au intervenit pentru localizarea si stingerea incendiului,…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita-Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr-un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgența, scrie digi24.ro.

- Patru persoane au fost spitalizate, dintre care doua in stare de inconstienta, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de un incendiu produs, marti, la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Doi tineri din municipiul Pitesti, intoxicati cu substante necunoscute, au fost transportati la spital, sambata, dupa ce au fost gasiti pe o strada din cartierul Trivale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cetatenii din zona au sunat la 112…

- Un autocar cu 23 de persoane, intre care si un copil de opt ani, a derapat si a ramas blocat, joi, pe DJ 253 Cudalbi-Baleni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (isu) Galati, Eugen Chirita. ‘Pe dispecerat s-a anuntat ca un autocar cu 23 de persoane a derapat…

- Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian, focul a izbucnit, din primele verificari, de la un scurtcircuit electric. In incendiu arzand deseuri de carton, cabluri electrice, precum si peretii falsi…

- Accident grav joi seara in Municipiul Targu Jiu, pe Strada Victoriei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost solicitat sa intervina pentru descarcerarea a doua victime. Revenim cu detalii....

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD si…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o fabrica de mase plastic din localitatea Movila Vulpii, comuna Aricestii Rahtivani. Din primele informatii arde cu…

- UPDATE – Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, marti dupa-amiaza, pe drumul european E85 pe raza localitatii Traian din comuna Sabaoani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s-a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Potrivit purtatorului…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- In luna decembrie a.c., Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 41 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, in scopul preintampinarii unor evenimente…

- Perioada 3-10 ianuarie 2018 marchaeza intervalul de timp in care se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase de posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al judetului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa.…

- Mai multi pompieri timiseni au plecat in ajutorul colegilor din Satu Mare, care lupta cu flacarile izbucnite la sonda de gaz de la Moftinu Mare. Echipa de de salvatori care a plecat spre Satu Mare o va schimba pe cea a pompierilor timiseni care a fost pana acum alaturi de colegii lor care intervin pentru…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din comuna botosaneana Vlasinesti a fost gasit inecat, duminica dimineata, in raul Baseu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, barbatul ar fi disparut de acasa in cursul zilei…

- Echipele de salvare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Sibiu au fost alertate duminica noapte spre luni ca o mașina care circula pe DN7 ar fi cazut in raul Olt in zona localitații Boița. Alerta s-a dat in județul Sibiu, in jurul orelor 01.00, in urma unui telefon primit pe numarul…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a transmis joi ca a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul primului atac de la metrou, in statia Costin Georgian. „Cu privire la…

- Caz dramatic la Gherghești. Un barbat de 55 ani incetat din viața in aceasta dimineața dupa ce a cazut intr-o fantana. “La fața locului s-au deplasat șase pompieri din cadrul Detașamentului Barlad, care au reușit sa-l scoata din fantana. Din pacate, acesta era decedat”, ne-a declarat purtatorul de cuvant…

- Un autocar care venea din Chisinau si în care se aflau 19 persoane s-a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism în care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborâre din Pasul Tihuta. Nu s-au înregistrat victime, informeaza mediafax.ro. Un autocar în…