Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 25 de persoane au decedat atunci cand autocarul cu care calatoreau a cazut intr-o rapa, duminica seara in Bolivia, acesta fiind cel mai grav accident rutier din tara sud-americana de la inceputul anului, transmit AFP si dpa.''Suntem in curs de recuperare a corpurilor, avem pana in…

- Un grav accident de circulatie a avut loc aseara, in Madeira Portugalia, acolo unde au murit 28 turisti straini, in autocarul prabusit peste o casa.In total erau 52 de oameni in autovehicul. Primarul municipiului Santa Cruz, Filipe Sousa, a anuntat ca sunt 28 de morti in autpcarul prabusit peste o casa,…

- Cel puțin 28 de persoane aflate la bordul unui autobuz turistic și-au pierdut viața într-un accident rutier produs pe insula portugheza Madeira, transmis agenția de știri Lusa și alte media locale, citând un politician local, potrivit Reuters.UPDATE: Majoritatea celor care și-au pierdut…

- Cel putin 18 oameni au murit si multi altii au fost raniti miercuri seara in vestul Guatemalei, dupa ce un camion a lovit un grup de localnici adunati la locul unde se produsese un prim accident, relateaza joi dpa si AFP.

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii.

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in urma unor alunecari de teren inregistrate in apropiere de La Paz, capitala de facto a Boliviei, dupa mai multe zile de precipitatii abundente, a informat presa locala duminica, citata de DPA. Bilantul unei alunecari care a ingropat sambata sase masini pe…

- Cel putin 7 oameni au murit si alti 32 au fost spitalizati, dupa ce un autocar la bordul caruia se aflau 45 de oameni, dintre care 31 de copii, s-a rasturnat pe un drum regional din Federatia Rusa, în apropiere de localitatea Izvekovo, regiunea Kaluga.

- Cel putin 7 oameni au murit si alti 32 au fost spitalizati, dupa ce un autocar la bordul caruia se aflau 45 de oameni, dintre care 31 de copii, s-a rasturnat pe un drum regional din Federatia Rusa, in...