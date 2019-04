Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de groaza pe calea ferata, in Polonia, unde o ambulanta in misiune forteaza bariera si e facuta praf de tren , totul fiind surprins de camerele ... The post Imagini de groaza pe calea ferata, o ambulanta in misiune forteaza bariera si e facuta praf de tren (video) appeared first on Renasterea…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care 3 care se aflau pe trecerea de pietoni, au fost ranite duminica seara, la intersecția de la Podul Garibaldi.O șoferița a lovit un BMW care circula regulamentar, dar care avea viteza.Autoturismele au lovit oamenii de pe trecerea de pietoni de langa Sala Polivalenta.…

- Un accident a avut loc in aceasta dupa amiaza la o trecere la nivel cu calea ferata din judetul Neamt.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Petrodava Neamt, Adrian Rotaru, in accident au fost implicate un tren de persoane inter regio si un autoturism. Accidentul a avut loc in comuna Cordun, sat Cordun.Din…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini de pe santierul lotului Iernut - Chețani (17,9 km), parte din Autostrada Transilvania (A3), intre Campia Turzii și Targu-Mureș.

- Momentul infiorator in care cele trei TIR-uri s-au ciocnit pe șoseaua din Caransebeș a fost surprins in imagini de un alt șofer de autocamion care se afla in spatele lor. Accidentul s-a produs intr-o curba, la trecerea pe un podeț. Pe șosea nu exista decat o singura banda, pe fiecare sens de mers. Așa…

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs duminica noaptea in comuna Ciocarlia de Jos din județul Constanța. Un calugar a murit pe loc, dupa ce a intrat cu mașina intr-un pom și apoi s-a rasturnat. Accidentul a avut loc duminica, la miezul nopții, dupa un șofer a pierdut controlul asupra mașinii…

- Imagini cutremuratoare-Martea neagra pe soselele. Doi oameni au murit pe loc, iar 13 persoane au fost ranite grav.foto Doua accidente cumplite au avut loc marti dimineata, pe sosele din tara. Un microbuz cu 16 persoane a intrat intr-o coliziune cu un TIR, pe DN7, in Arad. In urma impactului, soferul…

- Grav accident joi dimineața pe drumul dintre 23 August și Neptun. O persoana a murit și o alta este în coma dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un pom. Accidentul s-a produs pe DN39, pe sensul de mers Mangalia - Constanța, în curba la stânga, între Neptun…