- De cateva saptamani, mai mulți locuitori dintr-un cartier al orasului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, se plang ca sunt intoxicati de rumegusul care zboara de pe o platforma industriala din apropiere. Pulberea fina intra in case, se depune pe rufele lasate la uscat si acopera masinile. Astfel,…

- Șapte dintre cele opt documente referitoare la protestul din 10 august din Piața Victoriei au fost declasificate. De altfel, Parchetul a cerut inclusiv declasificarea raportului privind desfașurarea evenimentelor de la protestul Diasporei din august 2018. Carmen Dan, ministrul de Interne, anunța anul…

- Accidentul de tren a avut loc, miercuri, in Danemarca, pe podul Great Belt care face legatura dintre insulele Zealand și Fyn, potrivit presei daneze. In urma incidentului, mai mulți oameni și-ai pierdut viața. Mai multe echipaje de poliție și de ambulanța au ajuns la fața locului. Autoritațile au decis…

- Accidentul s-a petrecut pe cel mai periculos drum din Cluj, in localitatea Floresti. Un sofer de 23 de ani a izbit in plin un barbat de 53 ani care traversa strada in fuga. Pe imagini se vede cum pietonul apuca sa sara inainte de a fi izbit de masina. A ajuns pe capota masinii, dar a scapat…

- Un barbat de 30 de ani, din Cluj-Napoca, a ajuns la spital cu rani grave, sambata dimineața, dupa ce un autoturism l-a lovit in plin pe trecerea de pietoni de la intersecția strazilor Memorandumului cu Emil Isac. Accidentul s-a produs in jurul orei 07:00, pe trecerea de pietoni de la Electrica. Clujeanul…

- Bucurestiul preia stabilirea agenei UE de la Austria, la 1 ianuarie, in primele sase luni ale lui 2019, in contextul in care sistemul judicar roman este monitorizat de Bruxelles de la aderarea tarii la Uniune, din cauza coruptiei endemice .”Independenta sistemului judicar al Romaniei si…

- Un roman a murit in Belgia, intr-un accident de circulație in care au mai fost raniți alți doi compatrioți aflați in mașina. Autoturismul este inmatriculat in Romania și așa s-a aflat naționalitatea acestora, relateaza presa belgiana. Accidentul s-a produs marți, in sudul țarii. Mașina in care se aflau…