- Trei TIR-uri au derapat in judetele Caras-Severin si Sibiu din cauza vitezei, pe drumurile acoperite cu zapada traficul fiind ingreunat. Se circula in conditii de iarna in aproape toata tara, mai ales in jumatatea de sud a tarii.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Caras-Severin, circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, din cauza a doua evenimente rutiere in care au fost implicate doua tiruri care au derapat ca urmare a neadaptarii vitezei la conditiile…

- Vești din trafic sunt și de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane! Astfel, aceștia au transmis ca in judetul Caras-Severin, circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, din cauza a doua evenimente rutiere in care au fost implicate doua tiruri care au derapat…

- Un grav accident de circulație a avut loc ina ceasta dupa-amiaza pe DN 79, șoseaua care leaga Arad de Oradea, in zona localitații Zimandu Nou. Trei mașini au fost implicate in coliziune, iar o victima a ramas incarcerata. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Arad cu o autospeciala descarcerare…

- Traficul feroviar este oprit, marți seara, intre Predeal și Brașov, pe Magistrala 300, Ploiești – Brașov, din cauza unor copaci cazuți pe linia de cale ferata, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Post-ul Trafic feroviar oprit intre Predeal și Brașov din cauza…

- Turiștilor care și-au propus sa mearga, in aceste zile, in zona munților Țarcu, din județul Caraș-Severin, și nu numai, le este recomandat sa aiba mare grija. Potrivit reprezentanților Centrului Meteorologic Regional Banat-Crișana, cu sediul in Timișoara, exista un risc mare de producere a avalanșelor…

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…

- Viata unui sofer de camion a fost pusa in pericol astazi, dupa ce remorca mijlocului de transport marfa in care se afla a fost cuprinsa de flacari. Incidentul a avut loc pe soseaua dintre Sofronea si Arad, potrivit site-ului aradon.ro. La fata locului au intervenit pompierii din cadrul Detasamentului…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum Olt, ...

- Politistii si procurorii au efectuat 89 de perchezitii in 23 de judete, intr-un dosar complex de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni…

- Inșelaciunea, delapidarea și infracțiunile de contrabanda s-au aflat in topul celor mai instrumentate cauze penale de catre procurorii care... The post Zeci de mii de dosare cu autor necunoscut zac pe masa procurorilor din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender. GandCrab se raspandeste prin reclame publicate…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Circulatia rutiera va fi oprita sambata, intre orele 0,00 - 5,00, pe ambele sensuri ale DN 1A Cheia - Brasov, pentru efectuarea operatiunilor de tractare a unui autocamion implicat intr-un accident in cursul noptii de joi spre vineri, in afara localitatii Cheia, din judetul Prahova. Potrivit…

- Iarna ași reintra în drepturi la sfârșitul lunii februarie. Meterologii au prognozat zile cu temperaturi scazute și ninsori, în toata țara. Pe mai multe drumuri din județul Constanța a început deja sa se așeze un strat de zapada. De altfel, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 , la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, a avut loc in jurul orei 07.15 un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si un autoturism.Traficul este oprit total.Autotrenurile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2B, intre Galbinasi si Bentu in judetul Buzau , a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 06.15, un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si un tir. Accidentul s a produs pe fondul…

- Un microbuz a fost distrus in aceasta dimineata, dupa ce a derapat in timp ce circula pe DN7. Autovehicolul se deplasa inspre Arad, atunci cand soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de-a latul soselei, conform arq.ro. Nici șoferul, nici vreuna dintre cele trei persoane aflate in microbuz…

- „Declansarea cercetarii mele disciplinare, ca urmare a verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece aceasta decizie era "necesara" pentru argumentarea declaratiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronuntat cu privire la vinovatia mea,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova (pe raza judetului Gorj), locomotiva trenului Regio 2092 (pe relatia Targu Jiu ...

- Romania se confrunta cu multe anomalii date de lipsurile pe care le are tara. Printre situatiile paradoxale se numara optiunea investitorilor din vestul tarii de a importa prin cel mai mare port al Europei, cel din Olanda, de la Rotterdam, si nu prin cel de la Constanta, care este mult mai aproape și…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului. In ...

- Partea frontala a unei masini a fost distrusa in proportii semnificative dupa un accident rutier care a avut loc astazi, pe Calea Timisoarei din Resita, conform infocs.ro. La volanul autoturismului se afla o femeie, care a pierdut controlul volanului si a intrat frontal in stalpul de pe marginea drumului,…

- In aceasta dimineata, politistii din Buzau și din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul General al Poliției Romane, efectueaza 30 de perchezitii si pun in aplicare 3 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale. Totusi,…

- S-a circulat cu dificultate pe DN 6, intre Herculane și Caransebeș. Pe raza localitații Armeniș, doua tiruri care nu au pastrat distanța regulamentara s-au frecat reciproc, in timp ce treceau unul pe langa altul. Ambele tiruri erau inmatriculate in strainatate. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Caras-Severin, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Baile Herculane – Caransebes, la kilometrul 426+100 ...

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile. La nivelul tarii exista sase drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. ...

- Meteorologii vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Incepand de astazi, ora 18, si pana maine, ora 20, va fi cod portocaliu de vant puternic si viscol,…

- Cum se circula in Romania la aceasta ora? Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului…

- Zapada care a cazut in mai multe zone din țara nu a creat probleme la nivelul drumurilor naționale. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat in aceasta dimineața ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6, la kilometrul 410+500 de metri, pe Varianta de Ocolire a localitatii Domasnea, judetul Caras-Severin, un tir a ramas stationat pe carosabil din cauza unei defectiuni tehnice, ocupand o banda a sensului de mers Orsova…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marți dimineața, pe autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. Intre kilometrii 265 si 276 si intre kilometrii 316 si 369 vizibilitatea este sub 50 de metri. ”Reamintim ca cea…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au reușit sa faca o captura record de țigari de contrabanda. Astfel, aseara, oamenii legii au surprins in flagrant doi barbați, unul de 46 de ani, altul de 32 de ani, ambii din Reșița, care preluau dintr-un garaj situat pe o strada din oraș și incarcau intr-o mașina…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu se coloane de autoturisme. De asemenea, se circula intens si intre Predeal…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au confiscat, ieri, mii de petarde și artificii, in urma mai multor acțiuni pe care le-au desfașurat in cadrul Planului “Foc de artificii”. Astfel, au fost efectuate doua percheziții pe raza comunei Maureni și satul Șoșdea, la locuințele a doi barbați, unul de 55…

- Pe DN1, traficul se desfasoara intens spre munte, formandu-se coloane de mașini, care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h, informeaza sambata Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Doua tiruri s-au ciocnit fața-spate, in aceasta seara, pe drumul european E85, chiar in fața spitalului Dumbraveni. Șoferul primului tir a oprit brusc la trecerea de pietoni, iar cel din spate a intrat in remorca acestuia. Au rezultat doar avarii. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din vestul si nord-vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2 – 22, vantul se…

- Aproape 1.000 de soferi au ramas in ultimele trei zile fara permisele de conducere, cei mai multi dintre ei pentru consum de alcool si pentru viteza. In aceste zile de sarbatoare, a fost suplimentat personalul pentru a preveni faptele antisociale si a mentine ordinea si siguranta publica. Pe teren au…

- Agentul care pare sa aiba ceva cunoștiințe muzicale canta colinde de Craciun, fiind incurajat de colegul sau de la volan. Tanarul polițist a primit deja mii de aprecieri, iar videoclipul a fost distribuit de mii de persoane. Chiar și Inspectoratul General al Poliției Romane a distribuit videoclipul…

- Graba din trafic, soseaua alunecoasa si vremea rea sunt cauzele principale ale accidentelor din vestul tarii. In judetul Caras-Severin au avut loc ieri nu mai putin de patru incidente rutiere, care s-au soldat cu persoane ranite si pagube materiale semnificative. Un sofer in varsta de 38 de ani din…

- Patru accidente rutiere au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, numai in Caras-Severin. In urma acestora, o persoana a fost ranita grav și alte trei au suferit rani ușoare. Primul accident a avut loc ieri in jurul orei 14.40. Un barbat in varsta de 38 de ani, din Pojejena, aflat la volanul autoturismului…