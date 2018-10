Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au fost raniți, duminica seara, in urma unui accident produs in localitatea Ivanesti din județul Vaslui. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. „Din primele informatii, este vorba despre cinci victime, trei adulti si doi minori, toate constiente. A fost activat planul rosu.…

- Trei persoane au murit și cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din județul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit și alte doua au fost ranite grav. Potrivit Politiei…

- O persoana a murit și trei au fost ranite grav in urma unui accident petrecut, sambata dimineața, in satul Caldarușanca din județul Buzau, dupa ce o mașina și o duba s-au ciocnit. Din cauza accidentului, traficul rutier in zona este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Buzau, pe DN 2 Urziceni…

- Patru persoane, intre care o fetița de 11 ani, au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 67, in localitatea Campu Mare, judetul Gorj. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, Florin Chisim, a declarat ca din primele informatii reiese ca doua…

- Șapte persoane, printre care trei femei insarcinate și doi copii, au fost ranite, vineri, dupa ce au fost implicate intr-un accident grav in Calinești, județul Argeș. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme, relateaza Mediafax . „In accidentul din Calinesti este vorba…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata, la un accident rutier petrecut pe drumul de ocolire al municipiului Caracal, la fata locului deplasandu-se SMURD Caracal si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Olt. In accident…

- Un barbat de 49 de ani, din județul Vaslui, și-a taiat piciorul cu un flex in timp ce executa o lucrare la locuința sa. Vasluianul va fi preluat, vineri dupa-amiaza, de elicopterul SMURD de pe un stadion comunal. Starea barbatului este grava, in condițiile in care a pierdut mult sange, fiind posibil…

- Cinci persoane au fost ranite grav, miercuri, in urma impactului dintre doua mașini, in localitatea Romanesti, judetul Suceava, la fata locului intervenind mai multe echipaje de salvare. (Promotiile zilei la monitoare) Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…