Stiri pe aceeasi tema

In jurul orei 13,20 la Turda s-a produs un accident rutier, evenimentul a avut loc la ieșire din Turda pe sensul de mers spre Cluj in vecinatatea magazinului Marele Alb.

Un tanar de 27 de ani, din Turda, și-a pierdut viața noaptea trecuta intr-un accident produs pe raza comunei Ditrau, spre Gheorghieni, dupa ce a pierdut controlul autoturismului, din cauza...

Școala Gimnaziala "Teodor Murașanu" Turda s-a alaturat campaniei "Banca de alimente", campanie demarata de Crucea Roșie Romana, filiala Cluj, reprezentata de d-na director Simona Bratu.

Noaptea trecuta in jurul orei 1,50 pe drumul care leaga Turda de Cluj s-a produs un grav accident rutier soldat cu trei victime.

Recent detașamentul de pompieri Turda a primit o „donație" importanta din partea colegilor de la Cluj, o autoscara mecanica.

Școala "Teodor Murașanu" din Turda se alatura campaniei inițiate de Crucea Roșie Romana - filiala Cluj, respectiv in proiectul "Banca de alimente", prin intermediul caruia se colecteaza pachete de...

A opta ediție a Targului Toamnei s-a organizat la Gradinița Rațiu din Turda, anunța TVR Cluj. Copiii au realizat creații, iar expoziția a fost cu vanzare. Banii se vor intparce tot la cei mici!

Retailerul danez de mobila și decorațiuni Jysk iși va extinde rețeaua in Transilvania, Oraștie, Alba Iulia și Turda fiind printre primele orașe vizate, urmand ca in Cluj sa apara alte noi magazine in...