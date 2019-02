Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, dintre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident produs pe autostrada A1, la iesirea spre Ocna Sibiului, a anuntat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de...

- Sperietura zdravana pentru o familie, in urma unui accident rutier care a avut loc astazi, in Timișoara, in zona Freidorf. Ambii parinți și copilul acestora in varsta de 6 ani au fost raniți, dupa ce femeia in varsta de 27 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde s-a lovit…

- Accident rutier la miezul zilei, in apropiere de Timișoara. Doua autoturisme s-au tamponat in apropierea unui peco de la ieșirea din Remetea Mare. Vina o poarta un șofer in varsta de 38 de ani. Barbatul se indrepta inspre Izvin, atunci cand nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul din…

- Accident rutier grav in apropiere de Timișoara, la Sanandrei, care a avut loc in azi dupa-amiaza. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar doua dintre cele patru persoane implicate in accident au fost transportate la spital de ambulanțe din parte SAJ. Un șofer in varsta de 46 de ani a condus un autoturism…

- Trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi, dupa ce microbuzul in care se aflau a iesit in afara partii carosabile, intre localitatile Julita si Nicolae Balcescu din judetul Arad. Traficul pe DN 7, pe sensul Arad- Deva, este blocat.

- Accident rutier in Calea Șagului din Timișoara. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Un autoturism care circula dinspre Șag, inspre Timișoara, la intersecția cu strada Ovidiu Cotruș a virat la stanga fara sa acorde prioritate de dreapta…

- Un accident rutier produs, vineri seara, pe DN 13, la iesirea din localitatea Acatari, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a soldat cu ranirea a opt din cele zece persoane aflate in...

- Patru persoane, intre care si doi copii, de un an si de doi ani, au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un cap de pod, informeaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului…