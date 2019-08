Accident în Sibiu. Trei persoane rănite Potrivit IPJ Sibiu, soferul unui autoturism a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu zidul unui imobil. Cele trei persoane aflate in masina - soferul in varsta de 64 de ani, o femeie de 60 de ani si un adolescent de 16 ani - au fost ranite. Una dintre victime a ramas incarcerata, fiind ulterior scoasa din masina, dupa cum a precizat Ambulanta Sibiu. La fata locului au intervenit echipaje de pompieri militari si descarcerare, precum si echipaje de prim-ajutor calificat si terapie intensiva mobila, a anuntat ISU Sibiu. SAJ Sibiu, prin Ambulanta Medias,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, printre care si un copil, au fost ranite joi dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in judetul Constanta. Soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dimineața, in urma impactului dintre un tir și o mașina, pe DN 21, intre localitațile Baraganul și Insurațeni, din județul Braila. Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, pe un sens.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Politistii au o prima ipoteza a accidentului cumplit petrecut intre Ulmu si Vultureni. Se pare ca TIR-ul circula dinspre Ulmu spre Vultureni, pe DJ 203, iar autoturismul marca Renault se deplasa din sens opus. Soferul masinii ar fi pierdut controlul volanului si ar fi lovit autotrenul in partea stanga…

- Șapte persoane au fost ranite, dintre care trei grav, in urma unui accident produs, duminica, in județul Bacau, pe DN2, intre Sascut și Adjud. Șoferul unui TIR nu ar fi pastrat distanța regulamentara și a intrat intr-un autoturism oprit pe carosabil, informeaza Mediafax.Citește și: Cinci persoane…

- Trei persoane au ajuns la spital, joi, dupa ce au intrat cu mașina intr-un podeț. Accidentul a avut loc pe raza comunei Danești, iar primele verificari au aratat ca s-ar fi produs pe fondul neatenției. Atat șoferul, cat și cei doi pasageri au suferit leziuni. „In jurul orei 06.30 am…

- Doua persoane au fost ranite, in timpul unui accident rutier care a avut loc in comuna valceana Stoenesti. Potrivit politistilor, soferul unui autoturism care circula pe DN 64, pe raza comunei Stoenesti, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, ...

- Accident grav in zona localitații Potigrafu din județiul Prahova. Patru persoane au fost ranite dupa ce o mașina s-a rasturnat. Una dintre acestea este in coma. Accidentul s-a produs pe pe DJ 100 B, dupa ce masina s-a rasturnat pe un teren viran. "In autoturism erau patru persoane, din care una inconstienta.…

- Accident rutier, noaptea trecuta, la Timișoara, in urma caruia trei persoane au fost ranite și trei autoturisme distruse. Vina pentru incidentul care s-a produs pe Calea Aradului o poarta un barbat in varsta de 31 de ani. Șoferul nu s-a asigurat atunci cand a schimbat direcția de mers de pe banda intai,…