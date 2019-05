Stiri pe aceeasi tema

Trafic ingreunat pe DN2E85, intersecție cu DJ203K, tronsonul catre Vadu Pașii, dupa o coliziune intre un autoturism si un autobuz. Din primele date s-ar parea ca este o persoana ranita.

Trafic dirijat duminica dupa-amiaza pe DN2E85, la ieșire de pe podul de la Maracineni din cauza unui accident rutier. Din primele date, doua persoane ar fi ranite. Revenim cu amanunte.

Patru persoane au fost ranire in urma unui accident care a avut loc duminica pe DN 2A, in fața Aeroportului Internațional Mihail Kogalniceanu din Constanța. In accident au fost implicate un autobuz și un autoturism. In urma impactului au fost raniti soferul masinii, doi barbati de 32 si respectiv…

Trafic ingreunat in municipiu, la intersecția strazilor Col.I.Buzoianu și Plevnei, din cauza unui accident de circulație. Trei mașini au fost implicate. Revenim cu detalii.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier și Serviciului Rutier Brașov au depistat, astazi, in trafic, pe bulevardul Garii , un barbat in varsta de 47 ani, care a condus un autoturism folosit pentru efectuarea instruirii practice de conducere auto. Masina avea montata pe pavilion caseta cu inscripția ,,SCOALA".

La ora 17:58 s a inregistrat o solicitare, interventie in cadrul unui accident rutier intre un autobuz cu aproximativ 20 de persoane si un autoturism pe raza localitatii Sudrias, judetul Timis.Primele informatii de la apelant: un decedat in autoturism, doi raniti in autobuz. Forte ISU, IPJ, SAJ. UPDATE…

Accident de circulație la Focșanei, comuna Vadu Pașii, la intersecția DJ 203K cu un drum comunal. Șoferul unui autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției si s-a lovit de un stalp de electricitate. Doua persoane au ramas incarcerate. La fața locului, se actioneaza cu echipaje ISU și Ambulanța.