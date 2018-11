Accident in Ploiesti, langa fostul Tribunal. Doua masini s-au lovit puternic, una a ricosat intr-un bar

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, la Blejoi, fiind implicate 4 autoturisme. Accidentul s-a produs in incinta benzinariei Lukoil, langa Brico Depot, pe fondul neacordarii de prioritate. 3 persoane au fost ranite si sunt asistate medical la fata locului. In cauza,…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN1B, in zona giratoriului suspendat de la iesirea din Ploiesti spre Paulesti. Potrivit IJP Prahova, un pieton a fost lovit de un TIR. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale de la Ambulanta Prahova si echipaje de Politie. In cauza,…

- Șoc in familia fostul campion mondial Leonard Doroftei (48 de ani), dupa ce fiul sau mic, Alexandru (20 de ani), a fost implicat intr-un accident rutier in Ploiești.Incidentul, care s-a petrecut noapte de vineri spre sambata, l-a marcat profund pe „Moșul” Doroftei. Asta cu atat mai mult cu cat Alexandru…

- Tragedie in Grecia! Cel putin 11 persoane au murit dupa ce o autoutilitara s-a lovit cu un camion, sambata (13 octombrie). Accidentul a avut loc pe soseaua care face legatura intre orasele Kavala si Salonic, in nordul țarii. O autoutilitara care probabil transporta imigranti extracomunitari veniti din…

- Un accident grav, cu doua victime, s-a petrecut sambata seara, dupa ora 18.00, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș. Traficul pe A1 a fost ingreunat, in accident fiind implicata o mașina și un microbuz de marfa. ”Accidentul s-a produs pe A1, in zona km. 243+400, pe calea 1. S-a produs o…

- Un accient de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe strada Poligonului din Ploiesti. Porivit IJP Prahova, accidentul a fost provocat de soferul unui TIR, care nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism, acesta din urma ricosand in urma impactului in alte 3 masini parcate.…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in sensul giratoriu de langa Piata Halelor centrale. Au fost implicate un autoturism si o Ambulanta, iar cauza probabila o reprezinta neacordarea de prioritate de catre autoturism Ambulantei aflata in misiune. La fata loculuis-au…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, langa Balif, pe Soseaua Vestului. Potrivit IJP Prahova, un pieton a fost lovit de masina in timp ce se afla in traversarea strazii prin loc marcat corespunzator. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si un echipaj…