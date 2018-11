Stiri pe aceeasi tema

- Accident in pestera Huda lui Papara din munții Apuseni unde o turista a fost recuperata de speologi si salvamontisti dupa ce a cazut in gol. Tanara facea parte dintr-un grup de patru turiști maghiari care au facut o expediție in peștera. Accidentul a avut loc in jurul orei 15,00. Intervenția salvamontiștilor…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Salciua si-a pierdut viata, luni, intr-un accident deosebit de grav petrecut pe DN7 la Vetel, in judetul Hunedoara. Masina in care se afla a fost lovita de un TIR... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aproape doua ore a fost complet paralizata circulația pe șoseaua Cluj-Oradea vineri dupa-amiaza, in urma producerii unui accident rutier, soldat cu patru victime. Evenimentul s-a produs in jurul orei 15,30 la ieșirea din Huedin spre Oradea, iar in accident a fost implicat un autoturism marca Audi care…

- Un accident socant a avut loc luni seara pe DN7, langa Nadlac. Un tanar de 26 de ani e in coma, dupa un impact frontal intre doua masini. Imaginile de la locul dezastrului sunt teribile. Unul dintre cei...

- Un barbat de circa 55 de ani s-a electrocutat azi in zona cartierului Lut, in timp ce se afla la pescuit, pe malul Arieșului. Ambulanța sosita de urgența la fața locului l-a transportat la Spitalul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii Secției Rurale din cadrul Poliției Campeni au fost sesizați, in dupa-amiaza zilei de 24 august, ca o femeie de 48 de ani a fost victima unei tentative de viol, fiind supusa agresiunii unui... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 26 august 2018, in jurul orei 13.00, pe DN 74, la kilometrul 38 un tanar de 18 ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism in directia Abrud – Ciuruleasa, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra autoturismului si s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- Un accident grav a avut loc, vineri pe D 107 F, intre Unirea și Razboieni. Un barbat de aproximativ 60 ani, care traversa prin loc nepermis a fost lovit de un autoturism. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!