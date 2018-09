Accident în Oradea: BMW vs. Ambulanță aflată în misiune Accidentul s-a produs la ora 14:35, iar potrivit primelor informații, neoficiale, Ambulanța se afla in misiune cu semnalele luminoase pornite in momentul in care s-a produs accidentul. In urma impactului, șoferița autoturismului a fost ranita ușor și a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean pentru investigații medicale. Traficul rutier in zona a fost serios ingreunat. Poliștii efectueaza cercetari la fața locului pentru stabilirea circumstanțelor in care s-a produs accidentul rutier. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

