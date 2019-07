Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit de circulație s-a produs in urma cu puțin timp, pe DN1. Doua autoturisme s-au ciocnit violent, iar in urma impactului, 4 persoane au fost grav ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate.

- Accident grav in Capitala. O doamna in varsta de 61 de ani a decedat, dupa ce a fost lovita de un automobil in timp ce traversa strada regulamentar. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața pe strada Grenoble din sectorul Centru al Capitalei.

- S-a cerut de urgenta interventia savatorilor pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 49, unde a avut loc un accident rutier, luni dupa-amiaza. Coliziunea a avut loc pe sensul catre Capitala al A1, in zona Corbii Mari, judetul Dambovita. Soferii celor doua autovehicule implicate – o masina…

- O tanara de 18 ani a fost ranita miercuri intr-un accident rutier care a avut loc in zona Calea Vitan - Energeticienilor, fiind lovita de un autobuz STB, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei. Conform...

- Un accident violent a avut loc cu putin timp in urma pe strada Ion Dumeniuc din sectorul Ciocana al Capitalei.In urma impactului doua masini au fost grav avariate, iar la fata locului a venit ambulanta. Deocamdata nu se cunoaste cine se face vinovat de accident.

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au fost ranite, joi, dupa ce un tren a lovit un TIR incarcat cu material lemnos, la o trecere peste calea ferata din localitatea Beclean, judetul Bistrita-Nasaud. Victimele se aflau in tren, in care era un grup organizat de copii.

- Un motociclist s-a lovit violent cu un automobil. Accidentul de circulatie a avut loc in aceasta dimineata in sectorul Rascani al Capitalei, la intersectia strazilor Florilor si Studentilor.La fata locului a intervenit o abulanta.

- O autospeciala de pompieri a fost implicata intr-un accident rutier, luni dimineata, pe strada Lucretiu Patrascanu din Capitala, la intrarea din bulevardul Basarabia, informeaza Brigada Rutiera. Potrivit sursei citate, autospeciala de pompieri, avand in functiune sistemele acustice si luminoase, a intrat…