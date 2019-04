Accident în noaptea de Înviere. Doi morți și alte persoane rănite. Scene terifiante Doua persoane, dintre care una minora, au decedat si doua au fost ranite in urma unui accident produs sambata noaptea pe DJ 282, in localitatea Hlipiceni, a declarat, pentru Agerpres seful Serviciului Politiei Rutiere Botosani, Teodor Orhei. Cei patru se aflau intr-un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani, care, pe fondul vitezei, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a iesit de pe carosabil, a lovit gardul unei locuinte, dupa care s-a rasturnat pe cupola. "Deocamdata, presupunem ca viteza excesiva este principala cauza a producerii accidentului. Urmeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

