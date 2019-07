Accident in municipiul Calarasi Un accident rutier s-a produs, marti, in zona “Volna” din municipiul Calarasi. In acesta au fost implicate doua autovehicule. Potrivit ISU Calarasi, in urma accidentului a rezultat o victima care a fost ranita usor. Din primele date, se pare ca principala cauza a producerii acestuia ar fi neacordarea de prioritate de trecere. Politistii vor efectua [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza joi dimineața perchezitii pe raza judetelor Buzau, Ilfov, Calarasi si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de evaziune fiscala. Sunt efectuate 26 de perchezitii la sediile mai multor firme si la locuintele unor persoane banuite ca…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza perchezitii pe raza judetelor Buzau, Ilfov, Calarasi si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de evaziune fiscala. Joi, 11 iulie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Patru masini au fost incendiate, in noaptea de luni spre marti, in timp ce erau parcate pe strazi din municipiul Botosani, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, autorul, care nu a fost identificat, a folosit substante…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Soveja din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita usor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul. ...

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Calarași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – B.T. Calarași, au depistat in flagrant un barbat banuit de trafic de droguri de risc. La data de 19 iunie a.c., polițiștii au organizat și realizat o acțiune de prindere in flagrant,…

- Politistii calaraseni au retinut doi barbati banuiti de savarsirea de infractiuni la regimul armelor. Pe 9 iunie, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au probat activitatea infractionala a doi barbati, din comuna Radovanu, judetul Calarasi.

- Peste 15.000 de țigari netimbrate au fost depistate de polițiștii gorjeni, asupra unor tineri din județul Calarași. Intreaga cantitate de cartușe a fost ridicata de catre oamenii legii, iar cei trei suspecți au ajuns in arest. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci, au depistat pe raza drumului…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale efectuaza cercetari intr-un dosar penal, privind infractiunea de inselaciune, fapta comisa la data 26 martie 2018. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 24 aprilie a.c., politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale…