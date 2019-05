Accident in mina, la Lupeni: un barbat a suferit arsuri. Va fi adus in Capitala

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in schimbul 4, iar din primele date de la fata locului se pare ca transformatorul ar fi explodat, iar victima a suferit arsuri pe 25% din suprafata corpului. "Victima este internata la spitalul de urgenta din Petrosani. Din discutiile pe care le-am avut cu medicii, electricianul…

- Un cap tractor al unui TIR, aparent scapat de sub control, a facut prapad in cale, avariind cel putin sapte masini, din cate arata primele concluzii ale situatiei de la fata locului. Accidentul a avut loc joi la pranz, in apropierea intersectiei cu Soseaua Giurgiului. E important de precizat ca nu au…

- Un barbat in varsta a ajuns la spital, miercuri, dupa ce a fost acrosat de un tramvai care circula pe linia 41, asa-numitul “metrou usor” din Capitala, deplansandu-se pe sensul catre Piata Presei. Accidentul a avut loc in cursul diminetii. Victima este un batran de 90 de ani, care a fost accidentat…

- Un barbat a suferit arsuri grave intr-un incendiu de miriște produs vineri in județul Vaslui și a fost preluat de un elicopter SMURD. Accidentul a avut loc in comuna Șuletea iar in urma apelului de urgența a intervenit inițial o ambulanța. Victima avea arsusri pe jumatate din corp, așa ca s-a cerut…

- Miercuri dimineata a fost si mai multa aglomeratie ca de obicei in zona Obor, din Capitala, dupa ce s-a produs un accident in pasaj. Nu mai putin de cinci masini s-au ciocnit, astfel ca traficul rutier in pasaj a fost pus pe butuci o perioada de timp. Accidentul in lant a avut loc pe sensul […] Carambol…

- Drama in familia unui barbat de 32 de ani. Tanarul a murit dupa ce a fost spulberat de un autoturism, in timp ce incerca sa traverseze intr-o zona cunoscuta a Capitalei. Accidentul a avut loc duminica dimineata, inainte de ora 05, in apropierea Parcului IOR. Mai exact, la intersectia Bulevardului Nicolae…

- Situatia de la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Capitala – unde s-a aflat ca doi pacienti, cu probleme de sanatate, dar care s-au ales cu o infectie nosocomiala (intraspitaliceasca) au murit – a generat reactii. Suspiciunea indica prezenta acinetobacter, o bacterie multirezistenta…

- Miercuri s-a aflat ca tanarul italian acuzat ca ar fi pretins ca e medic – chirurg- si ar fi profesat in Romania avand doar 8 clase a fost gasit intr-un tren care plecase din Capitala. Politia de Frontiera a anuntat acest lucru, fara, insa, sa confirme identitatea persoanei – despre care s-a aflat pe…