ACCIDENT în Mănășturel, produs ca urmare a unei depășiri neregulamentare Un accident de circulație a avut loc aseara, in jurul orei 23, in localitatea Manașturel, comuna Cuzdrioara. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 39 de ani din comuna Uriu, județul Bistrița-Nasaud a efectuat o manevra de depașire neregulamentara a unei autoutilitare – la volanul careia se afla un barbat de 37 de ani din Chișinau – și a intrat in coliziune cu o alta autoutilitara care se deplasa din sens opus, condusa de un barbat de 43 de ani din Vișeu de Sus, județul Maramureș. In urma impactului, o femeie de 43 de ani din Vișeu de Sus – pasagera in autoutilitara lovita inițial… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea privind un barbat din comuna Ceanu Mare, judetul Cluj.”La data de 17 ianuarie a.c. politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au depistat un barbat de 45 de ani, din comuna Ceanu Mare, judetul Cluj, pe numele…

- Politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat de 37 de ani, din comuna Budesti, judetul Maramures, pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. La data de 17 ianuarie, in jurul orei 02.30, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au depistat un barbat de 37 de ani,…

- FOTO – Arhiva Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla cerceteaza un barbat in varsta de 23 de ani, din comuna Catina, judetul Cluj, pentru conducere fara permis. Luni, 7 ianuarie, in jurul orei 18:10, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat pe D.C. 21, pe raza localitatii Catina, un…

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13, pe DN1C, pe raza localitații Nima. Din primele informații, un barbat in varsta de 29 de ani din Tg. Mureș – șoferul unui autoturism marca Opel, inmatriculat in județul Maramureș – in timp ce conducea pe DN1C, pe banda de refugiu, nu…

- Potrivit informațiilor de la fața locului, un barbat în vârsta de 49 de ani din Manașturel, care se angajase într-o traversare neregulamentara, a fost acrosat de catre un autoturism, care se deplasa dinspre Beclean înspre Dej. La volanul mașinii implate în accident…

- Un accident rutier mortal s-a petrecut joi seara, pe Drumul Național 7, la Santuhalm, in zona fabricii de biciclete. „Un barbat in varsta de 76 de ani ... The post Timișorean mort intr-un accident produs in județul Hunedoara appeared first on Renasterea banateana .

- Bistrița-Nasaud se afla in top la defrișarile ilegale, iar taierile ilegale de lemn s-au dublat intr-un singur an. Județul este și in topul trimiterilor in judecata a hoților de lemn. Intr-un cartier nu exista casa unde cel puțin o persoana sa nu fi facut pușcarie pentru furt de lemn, conform Mediafax.Ultimul…

- Potrivit politistilor, accidentul a fost generat de un barbat de 43 de ani, din Bucuresti, care conducea o autoutilitara cu remorca de la Deva spre Ilia. Din cauza vitezei excesive, acesta a tamponat din spate un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, pe care l-a…