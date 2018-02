Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restrictionat vineri dimineata pe prima banda a DN1, pe sensul de mers Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ministerul Energiei vrea…

- UPDATE ora 09:40 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetulVrancea, circulatia pe DN2 (E85) a revenit la normal. Din cauza unui accident rutier grav in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la…

- UPDATE Din primele date, o conducatoare auto in varsta de 43 ani din Braila, care circula cu un autoturism pe DN 2 B pe directia Braila catre Buzau, pe fondul neadaptarii vitezei de circulatie la carosabilul acoperit cu polei a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a iesit in afara carosabilului…

- Accident rutier grav, joi dimineața, pe DN2B in afara localitații Cilibia. Din primele date, o masina a derapat si a lovit un copac. Doua pesoane au fost ranite, un fiind incarcerata dar constienta. La fața locului acționeaza echipaje de poliție, pompieri si ambulanța. Revenim cu amanunte! Politistii…

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- O persoana a decedat si alta a fost ranita, luni seara, intr-un accident produs in judetul Buzau, pe DN1B, intre un TIR, o cisterna si un autoturism, persoana decedata fiind seful postului...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe ambele sensuri ale DN6 Drobeta Turnu Severin-Orsova, in zona tunelului Bahna, kilometrul 3

- Traficul a fost ingreunat duminica dupa masa, in zona Alba Mall din Alba Iulia, din cauza unui accident intre doua mașini, a anunțat Inspectoratul de Poliție al Județului Alba. Potrivit polițiștilor, este vorba despre o tamponare fața spate, in urma careia o persoana a fost ranita ușor. Traficul s-a…

- Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 14.30, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Din primele informații, este vorba despre o tamponare fața-spate intre doua autoturisme, in zona Alba Mall. Potrivit IPJ Alba, in urma impactului, o persoana a fost ranita, posibil…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav s a produs in localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. O persoana este ranita iar cea de a doua a decedat, informeaza SAJ Constanta.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini. ...

- Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean Mures, Ramona Varodi, a declarat ca cele doua victime au beneficiat de îngrijiri medicale si ca traficul rutier este blocat în ambele sensuri ale DN15 - E60, la intrarea în localitatea Ludus dinspre Turda, la kilometrul…

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN22 Constanta Tulcea la iesire din localitatea Tariverde din judetul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate un Fiat si un Jeep. In urma impactului extrem de violent ambele autovehicule au fost avariate. Pasagerul de pe…

- Doua echipaje SMURD, doua de descarcerare și unul de pompieri au intervenit vineri noapte pe Calea București, Brașov, în urma unui accident rutier grav, în care au fost implicate doua autoturisme, în zona Metro - Selgros.

- O persoana a fost ranita in urma cu putin timp, dupa ce masina pe care o conducea a derapat si a iesat in santul lateral al DN 6, inainte de Strehaia. Un echipaj al ISU Drobeta a ajuns la fata ...

- Accident feroviar in care 4 vagoane dintr-o garnitura care transporta 20 de vagoane de motorina a deraiat. Dintre cele 4 vagoane, 3 sunt deraiate și unul rasturnat. Cel rasturnat prezinta scurgeri minore. Nu exista pericol de explozie, scrie tvr.ro.

- Accident de circulatie grav, petrecut noaptea trecuta pe Bulevardul Bucuresti, in zona Center. In coliziune au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit puternic. Evenimentul s-a soldat cu doua victime, una dintre ele fiind incarcerata. Timp de minute bune s-au chinuit pompierii veniti la fata…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe DN 66 in dreptul localitatii Vart. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu precum si 2 echipaje din cadrul SAJ. In accident a fost implicat un…

- ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Bucuresti in fata la center, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie. …

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Tautii Magheraus pe E58, in zona DURA, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie in zona Dura. In urma impactului putenic, o persoana ranita a ramas incarcerata. La fața locului s-au…

- Un accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 16.00, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Din primele informații, o persoana a fost ranita dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul in zona se desfașoara cu dificultate. Revenim cu amanunte.

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Tautii Magheraus pe E58, in zona DURA, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie pe raza localitatii Tautii Magheraus. In urma impactului putenic, o persoana ranita a ramas incarcerata.…

- Ieri, 10 ianuarie, in jurul orei 21:40, pe DC40, in comuna Jucu, localitatea Jucu de Mijloc, la pasajul de cale ferata dubla, semnalizata cu indicator, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a unei persoane si avarierea unui autovehicul. Conform primelor verificari, un tanar, de 27 de…

- Accident in raionul Florești. Un barbat de 51 de ani a fost spitalizat, dupa ce mașina cu care se deplasa s-a rasturnat de cateva ori. Impactul a avut loc azi dimineața in apropierea la ieșirea din orașul Florești.

- Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 10.00, in localitatea Sancel. Garda Blaj a intervenit pentru descarcerarea a doua persoane, conștiente. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii și s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea drumului. Revenim cu amanunte. Foto: Arhiva

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina care circula din sensul opus.

- O teava de gaz e a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier pe DN 6, in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii,…

- Doi soferi au fost raniti intr-un accident rutier produs vineri, in jurul orei 14, in localitatea Hereclean. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, o femeie de 50 de ani, din Zalau, in timp ce conducea autoturismul pe DN1H prin localitatea Hereclean, la efectuarea manevrei…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri dupa-amiaza in Tomesti, in fata primariei. Din primele informatii obtinute de jurnalistii de la Ziarul de Iasi, se pare ca o persoana a ramas incarcerata. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de prim-ajutor (SMURD, descarcerare) si de Politie. Vom…

- Detașamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr-un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA – AGIGHIOL. Potrivit ISu Delta la fata locului…

- Accident rutier pe DJ 203 k pe raza localitații Bordusani. O persoana este in stare grava, inconștienta. Din primele date, se pare ca eate virba despre un impact intre 2 autoturisme, o persoana ramanand incarcerata. La fata locului actioneaza echipaje [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Impact…

- Trafic ingreunat, vineri seara, pe DN 74, la ieșire din Zlatna spre Abrud, din cauza unui accident rutier. Potrivit IPJ Alba, sunt implicate un autocamion și doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Revenim cu amanunte

- Un grav accdient a avut loc în zona localitatii Copsa Mica. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Din primele informații doua persoane sunt ranite, conștiente, însa una dintre ele a ramas încarcerata, anunta mediesanul.ro.

- Un accident cumplit s-a petrecut joi la pranz in Timiș: șoferul unui autoturism a pierdut controlul și s-a izbit de un TIR. Din cele patru persoane care se aflau in mașina, una a fost ranita grav, ramanand incarcerata.

- Un angajat din Serviciul Roman de Informatii este anchetat dupa ce ieri dupa-amiaza a provocat un accident in localitatea Tancabesti, judetul Ilfov. Militarul consumase alcool inainte de a urca la volan. Luni dupa amiaza, in jurul orelor 18:00, in localitatea Tancabesti, judetul Ilfov, a avut loc un…

- Potrivit reprezentantilor ISU, in autocar se aflau 27 de pasageri, iar in autoturism se afla doar soferul. Informatii initiale indicau ca ar fi vorba despre zece raniti, insa ISU a anuntat ca o persoana este incarcerata, iar alte cinci sunt ranite. Se pare ca persoana incarcerata este soferul autoturismului.

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru descarcerarea si extragerea unei femei soferul dintr un autoturism rasturnat in localitatea Tudor Vladimirescu.Se intervine cu o autospeciala de descarcerare grea si patru subofiteri. La fata locului intervine si Serviciul de ambulanta Judetean.Sursa…

- Șoferul unei autocisterne cu numar de Moldova a fost grav ranit și a ramas incarcerat dupa ce autocisterna pe care o conducea pe DN2A a intrat in coliziune frontala cu o autobasculanta. Barbatul a fost descarcerat și transportat la spital.

- În urma cu puțin timp, un accident rutier grav a avut loc în apropiere de localitatea Crucea. O cisterna și o basculanta s-au facut praf! Șoferul cisternei a fost încarcerat, barbatul fiind scos dintre fiarele contorsionate cu traumatism toracic. Persoana ranita a fost transportata…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din localitatea Crucea, judetul Constanta catre Harsova. Din primele informatii in accident au fost implicate o autobasculanta si o cisterna. O persoana este incarcerata. Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului intervin doua autospeciale…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dimineața, in jurul orei 5.00, la doua spații comericale din Timișoara. Aceste imobile adapostesc magazine de tip bazar, iar dupa trei ore de la izbucnire pompierii inca se lupta cu flacarile. O persoana a fost gasita carbonizata. Pentru lichidarea incendiului…

- Un accident grav s-a petrecut marti dimineata in localitatea Carlig. O persoana si-a pierdut viata. Doua masini s-au ciocnit violent. Din primele informatii, se pare ca persoana care a murit este o tanara. Revenim cu informatii si imagini.

- La data de 3 decembrie, in jurul orei 17.50, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 74 A., intre Abrud si Cimpeni. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp ce…

- O mașina inmatriculata in Satu Mare a fost implicata azi (29 noiembrie) dupa-amiaza intr-un accident de circulație ce a avut loc in localitatea maramureșeana Hideaga, la intersectia spre Mogosesti. In accident au fost implicate un autoturism si un camion. Doua persoane au fost ranite, iar una a ramas…

- In urma cu putin timp in satul Dealul Viei din localitatea buzoiana Merei a avut loc o coliziune intre doua autovehicule. Din accident a rezultata ranirea a patru pasageri care prezinta politrumatisme. La fata locului s-au deplasat echipaje ale IPJ Buzau si Ambulanta. REVENIM CU DETALII E.S.

- Un accident rutier in care sunt implicate doua mașini s-a produs in urma cu puțin timp de DN 1B, in zona localitații Dealul Viei. Conform primelor date, o persoana a ramas incarcerata dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme. Printre raniți [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Accident grav…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit duminica, in jurul orei 11.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitatea Ighiu. Potrivit ISU Alba, dupa stingerea incendiului, s-a constatat ca in mașina se afla o persoana. Se fac cercetari pentru stabilirea cauzei producerii incendiului.…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule s-a produs duminica dimineața pe strada Piru Haret din municipiu, la intersecția cu strada Traian Vuia. Potrivit primelor date, evenimentul rutier s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate de catre [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA…