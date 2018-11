Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE - Inspectoratul Județean de Poliție a luat decizia devierii traficului rutier spre Ploiești prin Urleta și Baicoi. Pe DN1, sensul de mers spre Ploiești este complet blocat. Un accident rutier in care sunt implicate nu mai puțin de opt mașini s-a produs pe DN1, in comuna Banești, in jurul orei…

- Opt masini, intre care o ambulanța privata cu doi pacienți, au fost implicate intr-un accident rutier produs marți in localitatea Banești, judetul Prahova. In total, 15 persoane au fost implicate in accident, doua fiind evaluate medical, conform Mediafax.Potrivit ISU Prahova, accidentul s-a…

- UPDATE: In accident a fost implicata si o Ambulanta privata din judetul Hunedoara, in total 15 persoane fiind implicate in coliziunea dintre cele 8 autoturisme. Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 10, pe DN1, in localitatea Banesti. Au fost implicate 8 autoturisme, iar…

- UPDATE: O persoana implicata in accident a fost ranita. La aceasta ora, victima se afla in Ambulanta si va fi transportata la Unitatea Primiri-Urgente a Spitalului Judetean. Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dupa amiaza, in jurul orei 16, pe podul care traverseaza calea ferata, la Gara…

- Un accident in care au fost implicate cinci masini s-a petrecut, duminica seara, pe DN1 B, in apropiere de Mizil. Doua persoane au fost ranite grav si au fost transportate la spital.Trificul in zona este complet blocat.

- Un accident in care au fost implicate patru masini s-a produs duminica seara la iesire din Buzau pe DN2 E85, in comuna Maracineni. Incidentul rutier a fost provocat de un sofer neatent care a iesit fara sa se asigure dintr-o benzinarie.

- Doi barbati au murit, miercuri seara, in zona statiunii Sinaia, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini. Din primele cercetari, evenimentul s-a produs dupa ce un autoturism ar fi patruns pe contrasens.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Mamaia Nord. Doua persoane au fost ranite in accident. Potrivit IPJ Constanta, la data de 02.09 in jurul orele 18.20, in Mamaia Nord, un barbat, de 34 ani, a condus un auto in banda nr.2, dinspre Navodari catre Constanta si ajungand in dreptul supermarketului…