Stiri pe aceeasi tema

- Ciocnire violenta între doua mașini pe Calea Șagului din Timișoara. Accidentul a avut loc la intersecția bulevardului cu strada Vulturilor. Doua mașini veneau paralel dinspre intersecția de la Reșiței catre Calea Șagului.

- Accident grav in aceasta seara, in Calea Șagului din Timișoara. In urma coliziunii, unul dintre autoturisme s-a rasturnat pe mijlocul șoselei. Din primele informații, doua persoane au ramas incarcerate. UPDATE Conform primelor informații de la fața locului, accidentul s-a produs intre doua autoturisme,…

- Un șofer a fost surprins pe un bulevard din Timișoara in timp ce transporta cu mașina decapotabila o vana, imaginile postate pe Facebook starnind amuzamentul internauților. Mașina decapotabila, cu numere de Mehedinți, in care se afla cada, a fost surprinsa, astazi, pe Calea Șagului, la intrare in Timișoara.…

- Au aparut imagini video care au surprins momentul impactului nimicitor dintre un tren si un autoturism pe raza comunei Garbau din judetul Cluj soldat cu 2 morti! Pe imagini se vede cum soferul ignora semnele de circulatie si accelereaza pentru a traversa linia ferata. Mecanicul de pe locomotiva trage…

- Un sofer a surprins, cu ajutorul camerei de pe masina, momentul accidentului de sambata, din Floresti, in care o tanara a fost izbita de un autoturism in timp ce traversa pe culoarea rosie a semaforului.

- Șoferului unui Chevrolet care se deplasa dinspre Arad spre Timișoara a pierdut controlul volanului in sensul giratoriu din apropierea fabricii Mahle, la cațiva kilometri de capitala Banatului. Automobilul a lovit rambleul și s-a dat peste cap, oprindu-se in camp. La fața locului s-au deplasat mai multe…

- Un accident grav de circulație s-a petrecut, in urma cu puțin timp, in intersecția dintre Calea Lipovei și strada Amurgului din Timișoara. Mai multe mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele, un Peugeout 807, s-a rasturnat in intersecție. Conform primelor informații, Peugeout-ul s-a ciocnit cu o Dacia…